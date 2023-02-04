اليوم السابع
Ads
السبت، 04 فبراير 2023 05:47 م
أكرم القصاص
الرئيسية صحة وطب

5 آثار سيئة لشرب عصير الفاكهة كل يوم.. أبرزها رفع معدل الأنسولين

السبت، 04 فبراير 2023 05:00 م
5 آثار سيئة لشرب عصير الفاكهة كل يوم.. أبرزها رفع معدل الأنسولين عصير الفاكهة
كتبت ميرفت رشاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الفاكهة هي مجموعة غذائية معروفة بشكل عام بفوائدها الصحية، غالبًا ما نتحدث عن عصائر الفاكهة باعتبارها بديلاً رائعًا عن المشروبات الغازية السكرية والمشروبات المعبأة ومع ذلك، هل عصائر الفاكهة حقا صحية؟ ووفقا لخبيرة التغذية الهندية Lovneet Batra، أن هناك طرق يؤثر بها شرب عصائر الفاكهة سلبًا على حياتنا، وإليك 5 آثار سيئة لشرب عصير الفاكهة وفقًا لما نشره موقع "ndtv".

الآثار السلبية لشرب عصير الفاكهة:

ارتفاع معدلات الأنسولين
ألياف منخفضة
قيمة غذائية منخفضة
يزيد من الرغبة الشديدة
ارتفاع نسبة السكر في الدم
 
وقالت خبيرة التغذية الهندية، إن شرب كوب من عصير الفاكهة كل يوم طريقة غير صحية لبدء اليوم، موضحة أن واحدة من المشاكل الرئيسية مع عصير الفاكهة هو أنه يحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية والسكر، وقليل من الألياف، ويحتوي على نسبة عالية من الأحماض ويفتقر إلى العناصر الغذائية الحيوية.
 
وأضافت، أنه عندما تتحول الفاكهة إلى عصير، فإنك تفقد الألياف غير القابلة للذوبان، وهي عنصر غذائي أساسي وتساعد على تأخير امتصاص السكر، تخلص من الألياف وأنت فقط تشرب السكر والسعرات الحرارية.
 
وأشارت إلى أن الفاكهة الطازجة الكاملة مليئة بالألياف، يمكن أن تساعدك الفواكه الغنية بالألياف على الشعور بالشبع مع تناول سعرات حرارية أقل. يمكن أن تساعد الألياف الغذائية الموجودة في الفاكهة أيضًا في تقليل الكوليسترول وقد تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، تحتوي الفاكهة الكاملة أيضًا على قدر أكبر من الإشباع ، ومضادات الأكسدة ، ونحو 35٪ أقل من السكر عن عصير الفاكهة بنسبة 100٪، لذلك ، من الأفضل تناول عصائر الفاكهة فقط من حين لآخر بدلاً من تناولها بشكل يومي. 
 

الفاكهة

عصير الفاكهة

سلبيات عصير الفاكهة

العناصر الغذائية



الموضوعات المتعلقة

6 مشروبات يجب الإقلاع عنها في عام 2023 لإنقاص الوزن.. منها عصائر الفاكهة

الإثنين، 09 يناير 2023 07:00 ص

تناول الأطفال لعصائر الفاكهة يزيد من نسبة السكر لديهم

الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 12:00 ص

مشروبات عشبية للحفاظ على رطوبتك فى الصيام.. منها عصير الفاكهة والليمون

الأحد، 03 أبريل 2022 07:00 م

تعرف على عصائر الفاكهة الآمنة لمرضى السكر ولا تزيد مستوياته بالدم

السبت، 23 أكتوبر 2021 12:00 ص

دراسة: الإفراط فى عصائر الفاكهة والمشروبات السكرية يزيد خطر الإصابة بالسرطان

الإثنين، 20 سبتمبر 2021 02:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة