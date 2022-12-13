تناول الأطفال لعصائر الفاكهة يزيد من نسبة السكر لديهم

كتبت رانيا عامر

يجب على الأطفال تجنب شراب عصائر الفاكهة ، كما يقول Schnee خبير التغذية، إن عصير الفاكهة هو مجرد السكر المتبقي من الفاكهة، حيث يتم فقدان كل الألياف المفيدة في هذه العملية، وأيضًا تشير الأبحاث إلى أن شرب العصير يقود الأطفال إلى تغيير مذاق الطفل ورفضه لتناول الطعام ما يؤدي لحدوث مشاكل بينه وبين الآباء نتيجة ذلك، وفقًا لما نشره موقع health.

كما يوضح خبير التغذية، "حتى عصير الفاكهة بنسبة 100٪ هو مجرد سكر من الفاكهة الكاملة". "لا يوجد بالضرورة أي سكر مضاف، أو سكر مزيف، ولكن نظرًا لغياب الألياف، من المرجح أن يستهلك الأطفال الكثير من السكر الطبيعي من الفاكهة، ورغم ذلك لا يعني أن استخدام عصائر الفكهة للاطفال خيار صحي.



وتنصح Schnee الآباء أيضًا بتخطي الحليب المنكه ،والمشروبات الغازية ،والمشروبات التي تحتوي على الكافيين ،حيث يمكن أن تؤثر السكريات علي تقلبات السكر في الدم.وإذا كان طفلك يعاني من حساسية الحليب، أو مشاكل أخرى مع حليب البقر، فيمكن الاستعانة بطبيب لحصول طفلك على التغذية التي يحتاجها.

على الرغم من الشعبية المتزايدة للحليب النباتي ، مثل حليب اللوز وجوز الهند ، لا شيء يضاهي حليب البقر العادي للأطفال،وذلك لأن حليب البقر يحتوي على توازن جيد من السعرات الحرارية التي تحدث بشكل طبيعي من الدهون، والبروتين، والفيتامينات الأساسية، يحتاج الأطفال إلى هذه العناصر الغذائية للنمو والتطور، والتي لا يوفرها الحليب النباتي.

يحتوي الحليب التقليدي على تغذية طبيعية يحتاجها الأطفال للنمو والتطور، بينما تميل بدائل الحليب إلى إضافة فوائد غذائية لاحقًا من خلال عملية تسمى التحصين. ليس من الواضح مدى جودة امتصاص أجسامنا للفيتامينات والمعادن من خلال الحليب المدعم، ومن المؤكد ان أفضل رهان لطفلك هو الحليب التقليدي.