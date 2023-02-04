محافظ الإسماعيلية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 77.46%

الإسماعيلية- صبرى غانم

اعتمد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية ، اليوم السبت، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023/2022، بنسبة نجاح بلغت 77.46 ٪.

وأوضح محمد بحيري، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أن عدد الطلاب الذين أدُّوا امتحانات الفصل الدراسي الأول في الشهادة الإعدادية قد بلغ 26701 طالب وطالبة بنسبة نجاح بلغت 77.46 ٪.

كما بلغت نسبة النجاح بالشهادة الإعدادية للمكفوفين 100٪ وبالنسبة للشهادة الإعدادية لضعاف السمع والصم بلغت نسبة النجاح 100٪.

بينما بلغت نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية المهنية 100٪.

وبلغت نسبة النجاح بالمدارس الرسمية نحو 75.7٪ وفي المدارس الرسمية للغات بلغت نسبة النجاح 99.35٪ وفي المدارس الخاصة عربي نحو 95.42٪ وفي المدارس الخاصة لغات نحو 98.71٪ بينما بلغت نسبة النجاح في المدارس الدولية 100٪ وفي المنازل 52.45٪.

و تبدأ مديرية التربية و التعليم بالإسماعيلية في تلقي تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية اعتبارا من السبت القادم 12 فبراير وتستمر لمدة 15 يوم طبقا للقرارات الوزارية المنظمة لذلك.

ووجّه محافظ الإسماعيلية التهنئة لجميع الطلاب الناجحين، متمنيًا لهم دوام التفوق في جميع المراحل الدراسية، مؤكدًا على تقديره لجهد أولياء الأمور وحرصهم على دعم أبنائهم ودفعهم للنجاح والتفوق، مطالبًا الجميع بالسعي والكد والاستفادة الجيدة من كل ما تقدمه المنظومة التعليمية لتحقيق أفضل النتائج.