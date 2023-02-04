اليوم السابع
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طقس الإسماعيلية اليوم.. سطوع الشمس ورياح خفيفة

السبت، 04 فبراير 2023 09:39 ص
طقس الإسماعيلية اليوم.. سطوع الشمس ورياح خفيفة
الإسماعيلية- صبرى غانم

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شهدت محافظة الإسماعيلية، صباح اليوم السبت، سطوعا للشمس مع رياح خفيفة باردة وسجلت درجة الحرارة العظمى اليوم السبت، 20 درجة أما الصغرى 9 درجات.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت، استمرار انخفاض فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء ، ليسود طقس بارد فى الصباح الباكر، معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى  وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى شديد البرودة على جنوب البلاد. كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء على فترات متقطعة، وفرص لتكون الثلوج على قمة جبال موسى وسانت كاترين.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم السبت: القاهرة العظمى 19  درجة والصغرى 09 درجة، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 10 درجة، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 10 درجة، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 07 درجة، وقنا العظمى 20 درجة والصغرى 08 درجة، وأسوان العظمى 21 درجة والصغرى 10 درجة.

طقس-الإسماعيلية-اليوم-(1)
طقس-الإسماعيلية-اليوم-(1)

 

طقس-الإسماعيلية-اليوم-(2)
طقس-الإسماعيلية-اليوم-(2)

 

طقس-الإسماعيلية-اليوم-(3)
طقس-الإسماعيلية-اليوم-(3)

 

طقس-الإسماعيلية-اليوم-(4)
طقس-الإسماعيلية-اليوم-(4)

 

طقس-الإسماعيلية-اليوم-(5)
طقس-الإسماعيلية-اليوم-(5)

 

طقس-الإسماعيلية-اليوم-(6)
طقس-الإسماعيلية-اليوم-(6)

 

طقس-الإسماعيلية-اليوم-(7)
طقس-الإسماعيلية-اليوم-(7)

 

 

 


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