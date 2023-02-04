طقس سوهاج اليوم.. شمس ساطعة وأجواء دافئة "صور"

سوهاج محمود مقبول

شهدت الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، بمحافظة سوهاج، سطوع كامل للشمس مع صفاء كافة الأجواء وأجواء دافئة ولا توجد غيوم أو شبورة مائية كثيفة على الطرق الزراعية أو الصحراوية ومن المتوقع أنت كون درجة الحرارة اليوم بمحافظة سوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 07 درجة.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت، استمرار انخفاض فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء ، ليسود طقس بارد فى الصباح الباكر ، معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد ، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى شديد البرودة على جنوب البلاد

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء على فترات متقطعة، وفرص لتكون الثلوج على قمة جبال موسى وسانت كاترين .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم السبت : القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 09 درجة، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 10 درجة، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 10 درجة، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 07 درجة، وقنا العظمى 20 درجة والصغرى 08 درجة، وأسوان العظمى 21 درجة والصغرى 10 درجة.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية:

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 10 والعظمى 18

درجات الحرارة فى العاصمة الإدارية الصغرى 09 والعظمى 18

درجات الحرارة فى 6 أكتوبر الصغرى 09 والعظمى 18

درجات الحرارة فى بنها الصغرى 10 والعظمى 18

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 10 والعظمى 18

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 10 والعظمى 19



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