رفع كفاءة أعضاء مكاتب خدمة المواطنين بالقطاع الصحى على مستوى الدقهلية

الدقهلية - محمد الحبشى

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة في الدقهلية، أنه تم الانتهاء من عقد دورة تدريبية للعاملين بمكاتب خدمة المواطنين على مدار يومين بقاعه التدريب، تناولت الدورة مهارات التواصل الفعال والعمل الجماعي والمرونة، ومهارات التعاطف والعمل تحت ضغط، والتفكير التحليلي وخدمه حل المشكلات، وطرق استطلاعات الرأي المختلفه وجمع وتحليل البيانات، ومهارات العلاقات العامه والتوعيه الصحية، وأيضا عمليات الرصد والتقييم وإدارة الأزمات وكيفيه التعامل مع الجمهور.

كما توجه "مكين " بالشكر للدكتور محمد زين مدير إدارة التدريب، ومحمود الباز مدير خدمة المواطنين بالمديرية، على المجهود المبذول في الإعداد للدورة، وسوف يتم الانتهاء من تدريب باقي أعضاء خدمه المواطنين بالمنشآت الصحية تباعا.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وتعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وتحت إشراف الدكتور إيهاب كمال مستشار الوزير لشؤون التعليم الطبي والدكتور شريف مكين وكيل الوزارة، لرفع كفاءة العاملين بمكاتب خدمة المواطنين بالقطاع الصحى.