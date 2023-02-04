وزير الصحة يوجه بتنفيذ إنشاءات جديدة بمستشفى الحسينية خلال جولته بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، يرافقه الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم السبت، مستشفي الحسينية المركزي، لمتابعة سير العمل، ومدى توافر القوى البشرية، والوقوف علي جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بالمستشفى.

وحرص وزير الصحة والسكان، علي الاستماع إلي المرضى والمترددين على المستشفى لاستبيان مدى رضائهم عن الخدمات المقدمة، مؤكدًا لهم حرص الوزارة على تطوير الخدمات الطبية العلاجية بما يتوافق مع متطلباتهم.

وأكد الوزير الدور الحيوي لمستشفي الحسينية المركزي في خدمة أهالي شمال الشرقية، نظرا لموقعه الجغرافي، حيث يخدم أكثر من 980 ألف نسمة بنطاق بمركز ومدينة الحسينية، ومدن صان الحجر ومنشأة أبو عمر، بطاقة استيعابية 148 سريرًا منهم 12 سرير رعاية مركزة، و19 حضانة، هذا بجانب قسم الكلي الصناعي، والمزود بعدد 51ماكينة لخدمة 210 مرضى كلي.

وتفقد مباني وأقسام المستشفى المختلفة، والتي شملت "قسم الإستقبال والطوارئ، والكلى الصناعي، والحضانات، والعناية المركزة، والأقسام الداخلية"، موجها بإعداد خطة تضم إنشاء مبان جديدة بالمستشفى تعتمد على استغلال المساحات الفضاء بها، وذلك للتوسع في مجالات تقديم الخدمة الطبية للمواطنين، كما وجه برفع كفاءة الأقسام الداخليةواستحداثها، بما يساهم في توفير كافة سبل الراحة للمرضى

كما اطلع على ملفات المرضى، ومعدلات التردد على الأقسام الطبية المختلفة، ونسب الإشغال، وكذلك معدل الحالات التي يتم مناظرتها من خلال مبادرة التشخيص عن بعد والبالغ عددهم 540 مريض حتي الآن، كما وجه معالي وزير الصحة بتوفير بعض التجهيزات الطبية لعدد من الأقسام الطبية بالمستشفى، وذلك لخدمة المرضي بمركز ومدينة الحسينية.

واطلع لعرض وكيل الوزارة بشأن أعمال التطوير التي شهدتها المستشفى خلال الفترة الماضية بتكلفة تقديرية تخطت 8 مليون جنيه، متضمنة تجهيز عناية مركزة بقوة 8 أسرة، وتزويدها بعدد 3 أجهزة تنفس صناعي، 4 أجهزة سباب، 14 سيرنج بامب، بتكلفة تقديرية بلغت 2 مليون جنيه، بالإضافة إلي دعم المستشفي بجهاز أشعة مقطعية بتكلفة تقديرية 4.5 مليون جنيه دعم من وزارة الصحة، هذا بجانب تطوير قسم عناية القلب، وأخيرا تطوير قسم الكلى شاملا البنية التحتية والمرافق المخصصة له بتكلفة 1.5 مليون جنيه دعما من ميزانية المديرية، وتخصيص محطة معالجة مياه جديدة بتكلفة نصف مليون جنيه بالتعاون مع جمعية الأورمان، كما تم تزويد المستشفى بمولد كهربائي حديث بمبلغ نصف مليون جنيه.

رافق الوزير خلال جولته بالمستشفى، الدكتور أحمد عبد المعطي نائب معالي محافظ الشرقية، والدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة لشئون المشروعات القومية، والدكتور محمد فوزي رئيس هيئة المستشفيات التعليمية، والدكتور حازم الفيل رئيس قطاع الطب العلاجي.



وزير الصحة يتفقد المستشفى