القوى العاملة تحتفى بخريجى مراكز التدريب المهنى وتسلم الأوائل ماكينات خياطة

تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسكندرية، بشأن تنظيم المديرية احتفالية لأوائل الخريجين من المتدربين بالوحدة المتنقلة ومراكز التدريب، وذلك فى إطار توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة وزير القوى العاملة بالاهتمام بملف التدريب وهو احد أهم انشطة الوزارة لتخريج شباب مؤهل ومدرب على مهن يحتاجها سوق العمل.

وأوضح مدحت الغمراوى مدير مديرية القوى العاملة بالإسكندرية أنه تم بتسليم 15ماكينه خياطة لأوائل الخريجين ممن اجتازوا الاختبار النهائى على مهنه تفصيل وخياطة بالوحدة المتنقلة وذلك ضمن برتوكول التعاون مع بنك مصر وتم تسليم شهادات التخرج للمتدربين بمراكز التدريب المهنى وهي: مركز تدريب مهنى الحضر، ومركز تدريب مهنى محرم بكن ومركز تدريب مهنى الهانوفيل، وذلك على بعض المهن التدريبية وهى (كهرباء تركيبات /تفصيل وخياطة ) بعد اجتيازهم الاختبار النهائي.

وأضاف "الغمراوي"، أن المديرية قامت بذلك بعد اجتياز المتدربين الاختبار النهائى بجميع مراكز التدريب والوحدة المتنقلة حيث بلغ عدد الدورات المقدمة بالوحدة المتنقلة ومراكز التدريب كالأتي: مهنة التفصيل والخياطة لعدد 4 دورات بواقع 150 ساعة لعدد 34 متدربة، ومهنه كهرباء تركيبات 4 دورات بواقع 60 ساعة لعدد 34 متدرب ومتدربة، وأما بالنسبة لدورات المراكز الثابتة: دورة تفصيل وخياطة بمركز محرم بك بواقع 200 ساعة لعدد 17 متدربة، ودورة تفصيل وخياطة بمركز الحضرة بواقع 200 ساعة لعدد 15 متدرب ومتدربة، وودورة تفصيل وخياطة بمركز الهانوفيل بواقع 200 ساعة لعدد 12 متدربة.

وأكد مدير المديرية خلال الاحتفالية على أن جميع الدورات التدريبية بجميع مراكز التدريب المهنى وايضا الوحدة المتنقلة بالإسكندرية مجانية لجميع المتدربين على المهن التى يتطلبها سوق العمل للشباب من الجنسين بالمحافظة وتوفير فرص العمل اللائقة لهم، ووالبدء بمشروعات صغيرة جديدة.

وأشاد المتدربين بمدى الاستفادة من الدورات المقدمة من الوزارة وتقدموا بالشكر لوزير القوى العاملة على اهتمامه بالشباب لتأهيلهم بمهن تواكب سوق العمل وتوفير حياه كريمه لهم.

شارك فى الاحتفالية كلا من: المهندس محمد كمال وكيل المديرية، والنائبة منى عمر عضو مجلس النواب، وخالد ابراهيم مدير منطقة شرق لبنك مصر، وروفائيل حلمى كاهن كنيسه العذراء بالزوايده، الانبا يوليوس أسقف الخدمات العامة والاجتماعية والمسكونيه، ومادلين دواد متابع برنامج الاقتصادى قطاع الدلتا، وجوزيف وديع منسق عام قطاع الدلتا، ومارينا رسمى متابع عام اسقفية خدمات، وكيرلس كمال متطوع مسؤول برنامج الاقتصادى اسقفية خدمات، وايفيت عبد المسيح مدير إدارة مراكز التدريب بالمديرية، وداليا عبد المجيد باحث بإدارة التدريب، وعثمان ابراهيم مدير الشؤون المالية والإدارية، وحنان محمد مدير مركز تدريب مهنى محرم بك، ونورا محمد مدير مركز تدريب مهنى الحضرة، وأمل شلبى مدير مركز تدريب مهنى الهانوفيل، ومى مطاع مدير إدارة بحوث العمالة.