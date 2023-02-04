مدينة الفرافرة تستقبل وحدة متنقلة لتدريب الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل

كتبت - مرام محمد

تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة الوادى الجديد بشأن نقل وحدة التدريب المتنقل ة التابعة للمديرية إلى الوحدة المحلية لقرية "أبو منقار" بمركز الفرافرة للبدء في تنفيذ دورات تدريبية على مهن التفصيل والخياطة للفتيات، والسباكة الصحية، وكهرباء التوصيلات والتركيبات للذكور والتي سيتم تنفيذها تحت إشراف إدارة التدريب المهني ومكتب عمل الفرافرة.

ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالاهتمام بملف التدريب المهني للشباب من الجنسين داخل القرى بالمحافظات، وفي إطار اهتمام القيادة السياسية بتدريب الشباب والفتيات على المهن الحرفية والبيئية وتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة اقتصاديا والاهتمام بتدريب الشباب بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وكان وزير القوى العاملة قد التقى في منتصف شهر يناير 2023 بمكتبه بديوان عام "الوزارة"، محافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط، وجرى مناقشة ملفات مشتركة وآليات وسبل التعاون فيما يخص دعم ثقافة التعليم الفني، والتدريب المهني وتأهيل الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل، وحينها وجه وجه وزير القوى العاملة الإدارة المركزية للتدريب المهني بسرعة إرسال وحدة تدريب متنقلة إلى المحافظة، خاصة منطقة الفرافرة حيث تقع في نطاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأوضح احمد حسين طليب مدير مديرية القوى العاملة بالوادى الجديد فى تقريره للوزارة، أنه تم بالتنسيق مع المحافظة سيتم تنقل الوحدة بين قرى مركز الفرافرة تباعا لتدريب الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل.

وفي سياق متصل، تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة كفر الشيخ، بشأن ختام فعاليات دورتين تدريبيتين على مهنتي الخياطة والتفصيل، والتبريد والتكييف لعدد (30) متدرب ومتدربة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، ووزير القوى العاملة حسن شحاتة بالاهتمام بتوفير فرص تدريب لتأهيل للشباب على المهن التى يحتاجها سوق العمل.

وأوضح حازم على حسن مدير مديرية القوى العاملة بكفر الشيخ في تقريره، أن الدورات التدريبية يتم تنفيذها في إطار الخطة التدريبية للعام الحالي من خلال إدارة بحوث العمالة والتدريب المهني بمديرية القوى العاملة بكفر الشيخ، مؤكداً على استمرار الدورات التدريبية بمركز التدريب المهني بفوة التابع للمديرية لخدمة أبناء المحافظة وتمكين الشباب وتنمية قدراتهم ومهاراتهم العملية بما يعزز من قدرتهم للحصول على فرص عمل لائقة خاصة فى قرى حياة كريمة.

وتنفذ الدورات تحت شراف عادل العوضي مدير الإدارة، وفوزية البشناقي مديرة منطقة عمل فوة، والدكتور سعد باشا مدير مركز التدريب المهني بفوة.