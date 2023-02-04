الجيزة: رصف وتطوير 15 شارعا حيويا فى العمرانية

كتبت - مرام محمد

تنفذ محافظة الجيزة أعمال رصف وتطوير لعدد من الشوارع الحيوية بحي العمرانية لتسهيل حركة سير المواطنين، في إطار تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على الاهتمام الذي توليه الدولة برفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية وإنشاء شبكة من الطرق لتسهيل الحركة المرورية والتيسير على المواطنين، مشيراً أنه جاري رصف وتطوير العديد من المحاور المرورية بنطاق المحافظة لربط محاور الحركة وإحداث سيولة مرورية.

واطلع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على جهود حي العمرانية في أعمال الرصف والتطوير التي يشهدها قطاع العمرانية الشرقية بالكامل والتي تعد نقلة حضارية غير مسبوقة لم تشهدها المنطقة.

وأكد المحافظ أن أعمال الرصف والتطوير شملت 15 شارع وهم المخزن وخطاب والمعاون ورمسيس وطيبة والمدرسة والشوربجي وناصر ووجيه الدكروري وميادين العمرانية والجداوي بالعمرانية الشرقية.

وأشار أنه أنه تم إدراج شوارع الشهيد الحي والمصانع وباسيلي للتطوير ورصف وتطوير متفرعات ترعة الزمر بالعمرانية الشرقية وتشمل شوارع "محمود صدقي، ومختار، والحصن، واللبيدي ضمن مشروعات الخطه الاستثمارية للعام المالي الجاري وذلك لتحقيق نقلة نوعية مع ربطها مع شبكه الطرق التي ستخدم حركة المرور مع محور الفريق كمال عامر.

ووجه محافظ الجيزة، رئيس حي العمرانية بالمتابعة الميدانية للشركات المنفذة لضمان تنفيذ الأعمال طبقا للمعايير والمواصفات القياسية من طبقه الرصف وأرصفه المشاه ودعم الطرق بأعمدة الإنارة اللازمه مع مراعاة تدعيم الشوارع ببالوعات صرف للأمطار.