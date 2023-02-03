الجيزة: رفع 150 حالة إشغال فى حملة بالعمرانية

كتبت - مرام محمد

شنت محافظة الجيزة من خلال حي العمرانية، حملة مكبرة لإزالة إشغالات وتعديات المحال والمقاهي والباعة الجائلين، وذلك بناءً على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بتكثيف حملات رفع الإشغالات وإزالة التعديات وتحقيق الانضباط لتسهيل حركة سير المواطنين.

وأسفرت الحملة عن رفع أكثر من 150 حالة إشغال وتعد على حرم الطريق من شوارع ترعة الزمر ومصنع المكرونة وعثمان محرم، مع تحرير المحاضر اللازمه تجاه المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وذلك بتواجد اللواء أحمد جلال رئيس حى العمرانية وكافة الإدارات المعنية وشرطة المرافق.

ومن جانبه، كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بمواصلة جهود إزالة التعديات ورفع الإشغالات من الطريق العام وعدم السماح للمنشآت التجارية والمحال والمطاعم باستغلال أرصفة المشاة ومسار الطريق فى وضع الإشغالات، وذلك لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية.

وشدد محافظ الجيزة، على المرور الدورى على المواقع التى تمت إزالة التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة مجدداً والتعامل الفورى حيال أى مخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتكثيف حملات رفع الإشغالات بصفة دورية للتصدى للمخالفات، وعدم التهاون حيال المخالفين مع اتخاذ الإجراءات القانونية.

جدير بالذكر، أن محافظة الجيزة شنت من خلال حي الطالبية، حملة مكبرة لإزالة إشغالات وتعديات المحال والمقاهي، أسفرت عن رفع 300 حالة إشغال للمحال والمنشآت التجارية والمقاهي بشوارع الثلاثيني الجديد والعمده وترسا والشيخ ونظمي وحسن محمد وضياء وزهني و المحولات.



إشغالات حملة العمرانية