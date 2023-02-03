محافظ الجيزة يتفقد مشروع توسعات محور 26 يوليو بشارع أحمد عرابى

كتبت - مرام محمد

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ، اليوم الجمعة، أعمال التطوير الجارية بعدد من القطاعات بأحياء العجوزة والدقي وجنوب الجيزة للوقوف على نسب تنفيذ الأعمال.

شملت جوله محافظ الجيزة تفقد مشروع توسعات محور 26 يوليو بشارع أحمد عرابي والبراجيل ومحيط محطه قطارات الصعيد ببشتيل.

كما تفقد المحافظ جهود رفع وتحسين مستوى النظافة بالطرق، مشدداً على تكثيف حملات النظافه والتجريد مع الصيانة الدورية لأرصفه المشاه لتسهيل حركة سير المواطنين مع عدم السماح بالتعدي على الطريق العام للمنشآت التجارية والمحال ومعارض السيارات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

رافق المحافظ خلال جولته أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش، واللواء ياسر سامي رئيس حي العجوزة.

وكان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قد واصل جولاته الميدانية للوقوف على انتظام ونسب التنفيذ بمواقف السرفيس الجديدة الجاري إنشاؤها أعلى القطاعات التي تم تغطيتها بالمرحلة الثانية لمشروع تطوير وتغطية وتأهيل ترعة المريوطية.

واطلع المحافظ، على نسب التنفيذ ومراحل العمل المتبقية، مشدداً على ضرورة الانتهاء من الاعمال بالتوازي مع أعمال التطوير الجارية لمسار الترعة بالكامل، وذلك لاستيعاب سيارات السرفيس والقضاء على المواقف العشوائية التي تعاني منها المنطقة.

وشملت جولة المحافظ بقطاع المريوطية تفقد مراحل العمل بمشروع تغطية وتطوير وتأهيل ترعة المريوطية في القطاع الأول بالمنطقة المحصورة بين شارع الأهرام وحتى شارع الملك فيصل والتي تم الانتهاء من تغطيتها بالكامل وجاري استكمال مخططات التطوير بها والقطاع الثانى من شارع الملك فيصل وحتى منطقة الشيشيني ومطلع الطريق الدائري وذلك للوقوف على نسب تنفيذ الأعمال من تدبيش وتأهيل لجسم الترعة وإنشاء الأسوار وممشى جمالي.