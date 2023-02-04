اليوم السابع
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إيطاليا وألمانيا تلتزمان بدعم أوكرانيا "ما دام ذلك ضروريا"

السبت، 04 فبراير 2023 01:19 ص
إيطاليا وألمانيا تلتزمان بدعم أوكرانيا "ما دام ذلك ضروريا" رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلونى
وكالات

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أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلونى أن إيطاليا وألمانيا ستواصلان تقديم الدعم لأوكرانيا "ما دام ذلك ضروريا".

وقالت ميلوني خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتز، أثناء زيارتها لبرلين الجمعة، إن "إيطاليا وألمانيا أكدتا في الحال ضمان الدعم السياسي والمالي والعسكري الكامل ليكون بإمكان كييف أن تأخذ حقها في الدفاع عن نفسها".

وأضافت: "نحن سنواصل القيام بالدعم ما دام ذلك ضروريا".

وأشارت إلى أنها ناقشت مع شولتز التعاون بين الحكومتين والمؤسسات بشأن إعادة إعمار أوكرانيا في المستقبل، مضيفة أن "مساعدة أوكرانيا هي الطريقة الوحيدة لإطلاق مفاوضات السلام".

وأكدت رئيسة الوزراء أنها ستزور كييف خلال الأسابيع القريبة القادمة، مشيرة إلى أنه يجب "تكثيف الجهود لإطلاق الحوار".

يذكر أن البرلمان الإيطالي مدد سريان المرسوم بشأن تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا حتى نهاية عام 2023. وأصدرت الحكومة الإيطالية عددا من القرارات بشأن تزويد أوكرانيا بالأسلحة.

وتشير وسائل الإعلام الإيطالية إلى أن الحكومة تحضر قرارا جديدا بشأن تقديم الأسلحة لأوكرانيا، وقد يتضمن صواريخ Aspide الموجهة ومنظومة SAMP-T للدفاع الجوي، التي سيتم توريدها بالتنسيق مع فرنسا.


حرب روسيا واوكرانيا

ايطاليا

المانيا

اولاف شولتس

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كييف



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