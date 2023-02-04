إعلان نتيجة الفرقة الثالثة بنين وبنات بتربية رياضية طنطا.. اعرف النتيجة

أعلنت كلية التربية الرياضية جامعة طنطا نتيجة الفرقة الثالثة بنين وبنات على الموقع الإلكتروني الخاص بنظام إعلان نتائج الكلية.

ولمعرفة النتيجة من خلال الرابط التالي:

وكان قد وافق مجلس جامعة طنطا فى جلسته الأخيرة المنعقدة برئاسة الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة على منح اللقب العلمى لوظيفة أستاذ لكل السعيد أحمد نعيم بكلية العلوم، إبراهيم السيد عبيد، بكلية التجارة، محمد فتح الله ابو اليزيد بكلية الزراعه، محمد كمال النمر، عبد السلام احمد عبد السلام، عادل ماهر وهبه ،صالح محمد شلبى، حاتم فؤاد شعيشع بكلية الهندسة، عبد الله احمد الصاوى، محمد عبد الرؤوف توفيق، عمرو محمود سعد ، محمد على عبد الله، هبه عبد الجليل محمود بكلية الطب.

كما وافق المجلس على التعيين فى وظيفة أستاذ مساعد لكل من جيهان فتح الله أبو اليزيد بكلية العلوم، ياسر السيد جميل، وأشرف محمد أبو الهيثم، وأيمن ربيع عبد القادر، وهبه على يعقوب، حسين الطيبى سليم بكلية الهندسة، وشيماء السيد صلاح، نجلاء إبراهيم المحمدى، ومى محمد حامد عبد السلام بكلية الزراعة، وهبه السيد شرف الدين، ونهى رمضان السويدى بكلية الطب، ومها أحمد الرزاز، ووسام حمدى عبد السميع بكلية التربية، مروة كمال فؤاد بكلية التربية النوعية.

كما وافق المجلس على التعيين فى وظيفة مدرس لكل من نورهان فتحى النشار بكلية الصيدلة، نور الهدى عابدين، أيه عبد المنعم ابو اليزيد، محمد زكريا وفا، أميرة قمر الدولة، أسماء على الفقى، إيمان كامل رفعت، شيماء جمال الدين عبد الرحيم، اسراء صالح امين، رباب علاء كشك، سمر رضا عمار، دينا حسن مصطفى، أية أشرف فوده، سامح محمد الحارتى، محمد على عشيبه، سالى محمد عيد، أحمد مسعد الغلبان، نوران إبراهيم خليل، هاجر أحمد خالد، أحمد يوسف أمين، منى عبد العزيز السيد، داليا مصطفى حنوره، نسرين محمد أبو ادره، ميادة محمد عزب، محمد إبراهيم المعداوى، مى محمد مهران، إسراء عبد الحميد على، الاء حسين يوسف، دعاء السيد الجيزاوى، هند جلال بيومى بكلية الطب، رحاب شهاب الدين رجب بكلية طب الأسنانوالموافقة على منح 177 درجة دبلوم، و100 درجة ماجستير، و56 درجة دكتوراه، و3 درجة دكتور الصيدلة.