اليوم السابع
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396 مليون جنيه قيمة الطوابع المباعة بالبريد عام 22/21 بزيادة 49٪

الجمعة، 03 فبراير 2023 03:00 ص
396 مليون جنيه قيمة الطوابع المباعة بالبريد عام 22/21 بزيادة 49٪ جهاز الإحصاء
كتب مدحت عادل

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أظهرت النشرة السنوية لإحصاءات الخدمات البريدية عـام 2021/ 2022، مجموعة من المؤشرات الهامة والخاصة بتطور طوابع البريد التى بيعت بمكاتب البريد خلال تلك الفترة. 
 
وأوضحت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء هذه المؤشرات وفقا لما يلى:
 
- الطوابع المباعة والنماذج 
 بلغت قيمة الطوابع المباعة والنماذج بالوحدات البريدية 396,3 مليون جنيه عام 2021/2022 مقابل 266,1 مليـون جنيه عـام 2020 /2021 بزيادة بلغت نسبتها  49٪ .
 
- بلغت قيمة المبالغ المودعة 142,7 مليـار جنيه عـام 2021/2022، مقـابل 141.4 مليـار جنيه عام 2020/2021 بزيـادة بلغت نسبتهـا 1.0%.
 
- بلغت قيمة المبالغ المودعة في صندوق التوفير 119.7 مليار جنيه عام 2021 /2022 مقابل 103.1 مليار جنيه عام 2020/ 2021 بزيادة بلغت  نسبتها 16.1٪.
 
- بلـغ عدد المكاتب البريدية 4285 مكتب عام 2021/2022، مقابل 4060 مكتب عـام 2020/2021 بزيادة بلغت نسبتها 5.5٪.
 
- بلغ عدد وحدات خدمة الدفع الالكترونى التى تؤدى خدمة على مستوى الجمهورية 5794 وحدة عام 2021/2022 مقابل 4656 وحدة عام 2020/ 2021 بزيادة بلغت نسبتها 24,4%.

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