اليوم السابع
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قيمة المعاشات المنصرفة يرتفع إلى 114.6 مليار جنيه عام 2021/2022

الخميس، 02 فبراير 2023 02:00 ص
قيمة المعاشات المنصرفة يرتفع إلى 114.6 مليار جنيه عام 2021/2022 البريد المصري
كتب مدحت عادل

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رصدت النشرة السنـوية  لإحصاءات الخدمات البريدية  عـام 2021/ 2022، مجموعة من المؤشرات الهامة، وخاصة المبالغ المودعة في صناديق التوفير خلال تلك الفترة، وحجم المعاشات المصروفة. 
معاشات
وتعرض النشرة الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالانفو جراف تلك المؤشرات وفقا لما يلي:
 
- بلغت قيمة المبالغ المودعة في صندوق التوفير 119.7 مليار جنيه عـام 2021 /2022 مقابل 103.1 مليار جنيه عام 2020 / 2021 بزيادة بلغت  نسبتها 16.1٪.
 
- بلغت قيمة المعاشات المنصرفة 114,6 مليار جنيه عـام 2021/2022، مقابل 99.7 مليار جنيه عام 2020/2021 بزيادة بلغت نسبتها 14.9٪.
 
- بلغت قيمـة المبالغ المودعة 142,7 مليـار جنيه عـام 2021/2022، مقـابل 141.4 مليـار جنيه عام 2020/2021 بزيـادة بلغت نسبتهـا 1.0%.
 
- بلغت قيمة الطوابع المبـاعة والنمـاذج بالوحدات البريدية 396,3 مليون جنيه عام 2021/2022 مقابل 266,1 مليـون جنيه عـام 2020/ 2021 بزيادة بلغت نسبتها  49٪.

 

الخدمات البريدية

البريد المصري

طوابع

صناديق التوفير



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