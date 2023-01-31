اليوم السابع
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طالبة بفنون تطبيقية حلوان تحصد المركز الأول فى تصميم طابع بريد بمناسبة عيد الشرطة

الثلاثاء، 31 يناير 2023 12:03 م
طالبة بفنون تطبيقية حلوان تحصد المركز الأول فى تصميم طابع بريد بمناسبة عيد الشرطة تصميم طابع بريد بمناسبة عيد الشرطة
كتب محمد صبحى

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استطاعت الطالبة مروة عباس الطالبة بالفرقة الثانية قسم الإعلان بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان الحصول على المركز الأول عن تصميم طابع بريد بمناسبة الاحتفال بالذكري 71 لعيد الشرطة المصرية، ضمن مقرر تصميم المكاتبات والتقويمات، وقد قامت الهيئة القومية للبريد بإصدار طابع البريد التذكاري. 
 
ويأتى ذلك في إطار الدعم والتشجيع الدائم من الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان لطلاب الجامعة لتعظيم الاستفادة بامكانياتهم ومهاراتهم الفنية المتنوعة وبالتعاون مع الهيئة القومية للبريد المصري تحت اشراف الدكتور شريف فاروق.
 
وقدم  الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان التهنئة للطالبة الفائزة معربًا عن بالغ سعادته لما يقدمه طلاب جامعة حلوان من إبداعات وجهود متميزة في مجالات تخصصهم، متمنيًا لجميع طلاب الجامعة مزيدًا من التقدم والازدهار وتقديم المزيد من الإسهامات لتطوير المجتمع وخدمته، ولنشر الفن لدعم الحركة الفنية فى مصر، لظهور مصر فى أبهى صورها في كافة المحافل والمناسبات، وتنمية روح الانتماء لدى الشباب بالقضايا والمناسبات القومية ... 
 
وقالت الأستاذة الدكتورة ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية أن مقاس الطابع ( 4 سم في 5 سم) مؤمن ضد التزييف ومتعدد الألوان، وقيمته 10 جنيهات، ومزود بتقنية الـ QR Code لخلق تجربة تفاعلية ثرية لمقتني هذه الطوابع التذكارية والمتابعين لها تمكنهم من اكتساب المعرفة حول مناسبة إصدار الطابع أو البطاقة بطريقة مبتكرة وجذابة. 
 
وقد تم إصدار الطابع بمناسبة 71 عاما على الشرطة المصرية، ويوافق الاحتفال بذكرى عيد الشرطة يوم 25 يناير من كل عام، وقد جاء هذا اليوم تخليدًا لذكرى موقعة الإسماعيلية التي راح ضحيتها خمسون شهيدًا وجُرح ثمانون من رجال الشرطة المصرية على يد الاحتلال الإنجليزي في 25 يناير عام 1952 بعد أن رفض رجال الشرطة البواسل تسليم سلاحهم وإخلاء مبنى المحافظة للاحتلال الإنجليزي.
 
هذا وقد تم تصميم الطابع تحت اشراف الدكتورة عطيات الجابري والدكتورة هبة طوبار بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان.
 
طابع بريد
طابع بريد

 


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