هل شرب الماء أثناء ممارسة الرياضة آمن؟

كتبت فاطمة خليل

نشعر جميعًا بالعطش أثناء ممارسة التمارين الرياضية، لكن بعض الناس يقولون إنه لا ينصح بشرب الماء أثناء ممارسة الرياضة ، لكن هل هذا صحيح؟.. هذا ما نتعرف عليه في السطور التالية، بحسب موقع "Health".

البقاء رطبًا هو القاعدة الذهبية لنمط حياة صحي وسعيد، ويجب على عشاق الصحة واللياقة البدنية أن ينتبهوا أيضًا لنظامهم الغذائي المغذي وكمية المياه التي يتناولونها.

وقال الخبراء إنه من الآمن شرب الماء أثناء ممارسة الرياضة، وأنه من المهم للغاية شرب الماء قبل وأثناء وبعد جلسة تمرين مكثفة.عندما يخضع الفرد لتمارين مكثفة ، يتم فقد كميات كبيرة من الماء وأملاح الجسم على شكل عرق.

يتكون جسمك من 70 % من الماء، لذلك يحتاج إلى البقاء رطبًا عند التمرين للحصول على الأداء الأمثل ليس هذا فقط ، فإن شرب الماء بين التدريبات للحفاظ على رطوبة جسمك يساعد في تجنب تقلصات العضلات والإجهاد الحراري وتقليل القدرة على التحمل.

بدلاً من تناول كميات كبيرة من الماء، يُنصح باستهلاك كميات صغيرة أو رشفات من الماء لتجنب الجفاف.

إذا لم تحصل على كمية كافية من الماء وأصبت بالجفاف، فقد تعاني من أعراض تشمل جفاف الفم والشفتين والشعور بالدوار والإرهاق.

يوصي المجلس الأمريكي لممارسة الرياضة بشرب هذه الكمية من الماء أثناء ممارسة الرياضة:

500 إلى 600 مل من السوائل، 2 إلى 3 ساعات قبل التمرين

230 مل من السوائل ، 20 إلى 30 دقيقة قبل بدء التمرين

300 مل من السوائل ، كل 10 إلى 20 دقيقة أثناء التمرين

230 مل من السوائل بعد التمرين

فوائد شرب الماء

للترطيب تأثير هائل على الصحة البدنية والعقلية العامة للفرد. تسمح المياه الكافية في نظام جسمك بما يلي:

حماية العمود الفقري والأنسجة الرقيقة

يضمن انتظام حركة الأمعاء والبول

ينظم درجة حرارة جسمك

تحسين صحة المفاصل

تحسين جودة البشرة

يحسن وظائف الكلى

يزيل سموم جسمك عن طريق التبول والتعرق وحركات الأمعاء

تأكد من تجنب هذه الأخطاء أثناء شرب الماء:

1. شرب الماء أثناء الوقوف: هذه طريقة خاطئة لشرب الماء لأنها تعرض صحتك للخطر من خلال التسبب في مشاكل في الرئة ومشاكل في الكلى وعسر الهضم والتهاب المفاصل.

2. إضافة المحليات الصناعية إلى الماء: على الرغم من أن المحليات الصناعية لا تحتوي على سعرات حرارية، إلا أنها يمكن أن تسبب زيادة الوزن بالإضافة إلى ذلك ، على الرغم من كونها منعشة ، إلا أنها تجفف جسمك بالإضافة إلى ذلك ، يجب تجنب السوائل مثل الكافيين أو المشروبات الغازية بشكل صارم قبل وأثناء جلسات التمرين.

3. شرب الكثير من الماء: عند ممارسة الرياضة، قلل من تناول الماء، "قد يؤدي استهلاك سوائل أكثر مما يحتاجه جسمك إلى عدم ارتياح في الجهاز الهضمي ، وفي الحالات الشديدة ، نقص صوديوم الدم (وهي حالة تشبه الجفاف يمكن أن تهدد الحياة)." لذا تجنبها.

4. شرب الماء بسرعة: أثناء ممارسة الرياضة ، يمكنك محاولة شرب الماء في أسرع وقت ممكن ومع ذلك ، يمكن أن يتسبب ذلك في تراكم الشوائب أسفل الكلى والمثانة. لذا ، اشرب ببطء وخذ رشفات صغيرة.

5. شرب الماء البارد: ارتفاع درجة حرارة الجسم الأساسية أثناء التمارين يمكن أن يتأخر عن طريق شرب الماء البارد ، خاصة قبل وأثناء التمرين. لذلك ينصح بتناول الماء الفاتر فقط.