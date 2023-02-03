محافظة الإسكندرية: 256 مستفيدا من الدورات التدريبية بمركز الإسكندرية خلال يناير

الاسكندرية جاكلين منير

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن المحافظة تعمل جاهدة على رفع كفاءة العنصر البشري وتطوير مهارات العاملين بها بما يتواكب مع الجمهورية الجديدة من خلال الدورات التدريبية التي يتم عقدها بمركز تدريب الإسكندرية تحت إشراف الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ ، والتي تجعلهم أكثر قدرة على مواكبة التغيرات الحالية، مع الأهتمام بالجانب التطبيقي والعملي لسد الفجوة بين النظرية والتطبيق.

وأوضح الشريف انه تم تنفيذ عدد 8 دورات تدريبية وعقد 2 ورشة عمل بواقع 192 ساعة تدريبية بمركز تدريب الإسكندرية خلال شهر يناير الماضي وبلغ عدد المستفيدين من الدورات وورش العمل التى نظمت 256 موظف من الأحياء والمديريات والهيئات الحكومية.

وأشار المحافظ ان الدورات التدريبية والورش التي تم عقدها تنوعت منها برامج خاصة بالحاسب الآلى ، والقيادة، والجودة الشاملة، والسلامة والصحة المهنية، ومهارات الإتصال والتواصل.

يأتي ذلك في إطار حرص المحافظة على تطوير منظومة التدريب، وتنوع الفئات المستهدفة من البرامج التدريبية بمختلف الدرجات الوظيفية والمستويات الإدارية والقطاعات الأكثر تأثيرًا في إصلاح منظومة الجهاز الإداري ومواكبة التكنولوجيا الحديثة بما يؤثر على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين



جانب من الدورات (1)



جانب من الدورات (2)