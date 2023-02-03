زراعة الإسكندرية تنظم ورشة عمل عن الالتحاق بالشركات العالمية للطلاب

الإسكندرية أسماء على بدر

نظمت كلية الزراعة جامعة الإسكندرية ورشة عمل بعنوان كيفية الالتحاق بالشركات العالمية تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، وبحضور الدكتور محمد بهي الدين محمد عميد كلية الزراعة جامعة الإسكندرية الكليـــة، والدكتور أحمد محمد مهدى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب .

وقال بيان الكلية اليوم، أن قطاع شئون التعليم والطلاب بالكلية نظم دورة تدريبية لطلاب الكلية لمرحلة البكالوريوس على بمدرج 3 بعنوان كيفية الالتحاق بالشركات العالمية القاها اعضاء مجلس كلية الزراعة، كما حاضر فيها متخصصين فى شركات عالمية والهدف الاساسى هو تطوير الذات والاستمرارية في تنمية القدرات والمهارات للطلاب، والتركيز على رفع كفاءة السمات الشخصية لطلاب الكلية، بالإضافة إلى دعم الجانب المعرفي عن طريق البحث والاطلاع في مجال العمل واتقان اللغات، وتحديث السيرة الذاتية وزيادة الثقة بالنفس والتحلي بالصبر، كل ذلك يعمل على التميز في سوق العمل عن غيره، و جعل مسألة اختيار الأفضل واضحة وسهلة امام أرباب سوق العمل.

كما تهدف ورشة العمل إلى تحسين المهاراتك اللغوية، الحصول على الخبرات واكتساب المهارات المختلفة، كتابة السيرة الذاتية بطريقة صحيحة، الاستمرار فى التعلٌم، التطلع على تطورات سوق العمل عبر شبكات الانترنت باستمرار.

وأكد عميد الكلية على حرص إدارة الكلية الدائم على عقد مثل هذه الفعاليات التي تهدف إلى تنمية القدرات والمهارات للطلاب، حيث أصبحت المنافسة في سوق العمل الحالي في ظل الانفتاح الذي نعيش فيه الآن بحاجة إلى المزيج بين التعليم والخبرة والمهارات المتعددة الأخرى - للحصول على فرصة عمل جيدة.