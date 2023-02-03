قطاع الأعمال: ضخ دماء جديدة فى عدد كبير من الشركات الأيام المقبلة

كتب عبد الحليم سالم

كشفت مصادر ب قطاع الأعمال العام ، إنه سيتم ضخ دماء جديدة فى الشركات، سواء فى مناصب الأعضاء المنتدبين والرؤساء التنفيذيين، أو فى عضوية مجالس الإدارات بالشركات التابعة والقابضة، لا سيما مع قبول استقالات عدد من رؤساء الشركات القابضة والتابعة الفترة الماضية.

وتضمنت قبول استقالة رئيس القابضة للتشييد والتعمير ، ورئيس القابضة للتأمين ، ورؤساء شركات الدلتا للأسمدة والمعادي وايجيبشيان كوتون هب، وتولي رئيس شركة النصر مكانه، وكذلك تولي الدكتور وائل يوسف رئاسة شركة النصر للتصدير والاستيراد ، علاوة علي قبول استقالة رئيس شركة النحاس والاسكندرية للحراريات ،وشركات أخري وتعيين قيادات جديدة لها، بجانب إعادة تشكيل مجلس ادارة شركة النصر للملاحات ،بعد دمج شركة المكس فيها.

أضافت المصادر إنه جارى التنسيق بين الوزارة والشركات القابضة، لاتمام تغييرات كبيرة في الشركات الايام المقبلة ، تمهيدا لاعتمادها من الجمعيات العمومية للشركات على مستوى الشركات التابعة والشركات القابضة، حيث من المتوقع أن تشهد القابضة للصناعات الكيماوية والقابضة للأدوية والقابضة للصناعات المعدنية تغييرات جديدة.

وفيما يتعلق بدعم تطوير الشركات، أوضحت اللائحة إنه بالنسبة للشركات التى لديها خطة تطوير معتمدة من الجمعية العامة للشركة والوزير المختص ، يتم صرف مكافآت للعاملين بالشركة بحد أقصى 12 شهر من الأجر التأمينى الشامل، كبديل للحوافز والإثابة والعمولات المشار إليهم فى المادة (57)

كبديل للارباح وبحد أقصى أربع سنوات من تاريخ إعتماد الجمعية العمومية لخطة التطوير، وفي جميع الأحوال لا يجوز الجمع بين هذا الدعم والحوافز والإثابة المستحقة للعاملين فى الشركات الرابحة أو التى خفضت خسائرها وفقاً للمادة (57).