طقس الشرقية.. انخفاض درجات الحرارة وانكسار الشبورة

الشرقية- فتحية الديب

شهدت محافظة الشرقية، اليوم الجمعة، انكسار حدة الشبورة المائية علي الطرق الرئاسية ومدن وقرى المحافظة، صاحبها انخفاضا فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة استمرار انخفاض درجات الحرارة على كل الأنحاء، ليسود طقس بارد فى الصباح الباكر، معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى شديد البرودة على جنوب البلاد.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء على فترات متقطعة، وفرص لتكون الثلوج على قمة جبال موسى وسانت كاترين.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 10 والعظمى 18

درجات الحرارة فى العاصمة الإدارية الصغرى 09 والعظمى 18

درجات الحرارة فى 6 أكتوبر الصغرى 09 والعظمى 18

درجات الحرارة فى بنها الصغرى 10 والعظمى 18

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 10 والعظمى 18

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 10 والعظمى 19



جانب من حالة الطقس (1)



جانب من حالة الطقس (2)



جانب من حالة الطقس (3)



جانب من حالة الطقس (4)