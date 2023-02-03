شرم الشيخ تستعد لانطلاق النسخة الثانية من فعاليات سباق الهجن

جنوب سيناء - محمد حسين

تستعد مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء لاستضافة النسخة الثانية من مهرجان الهجن المصرى الإماراتى لرياضة التراث، خلال شهر مارس المقبل.

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، لـ"اليوم السابع"، إن المهرجان المصرى الإماراتى لرياضة التراث فى نسخته الثانية حافل بالمفاجآت، لافتا إلى أن لجان فنية وإدارية تتابع يوميا متابعة التجهيزات الفنية اللازمة بموقع الفعاليات بمضمار وميدان سباقات الهجن وقرية التراث.

وأشار محافظ جنوب سيناء إلى أنه فى إطار الاستعداد لإقامة المهرجان المصرى الإماراتى الثانى لرياضة الهجن والتراث يجرى حاليا العمل بآخر مراحل الأعمال الإنشائية للقرية التراثية بمضمار الهجن بشرم الشيخ، والتى يتم إنشاؤها بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى.

وأوضح أن الأعمال تشمل 10 ورش حرفية، وقاعتى عرض، مخازن، مسرح مكشوف، مطعم بدوي، حدائق مفتوحة ولاند سكيب، مضيفا أنه جارٍ الإنتهاء من إنشاء المرحلة الأولي من أماكن إيواء الهجن.

وقال إنه سبق وتم الانتهاء بالكامل من المنصة الرئيسية وأماكن الجمهور، وقاعة كبار الزوار، كما تم الانتهاء من الوحدة البيطرية، ومسجد الهجن، وجارٍ الانتهاء من شبكة الطرق .

وثمن حافظ جنوب سيناء الدعم الإماراتي المستمر لترسيخ أنشطة سباقات الهجن في مصر عبر توفيرها الخبرات والمعدات والدعم اللازم و سلالات الهجن الأصيلة التي تمثل ركيزة لمشروع إكثار الهجن التي تعتمد عليه السباقات.

وفى سياق متصل قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء إن مدينة شرم الشيخ تشهد أعمال تطوير مصر القديمة فى إطار التطوير الشامل للسوق القديم بشرم الشيخ وساحة مجلس الصحابة، ويشدد على أعمال الصيانة الدورية والنظافة، مشيرا إلى أن منطقة مصر القديمة أنشئت لتحاكى المناطق القديمة التراثية بالقاهرة وتحيى التراث.