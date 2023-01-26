محافظ جنوب سيناء يتفقد مبنى الرصد الأمني ومضمار الهجن بشرم الشيخ.. صور

جنوب سيناء_ ياسر عامر

تفقد اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء ، اليوم عدداً من المشروعات بمدينة شرم الشيخ، كما تفقد أعمال إنهاء الأعمال الإنشائية لمبنى الرصد الأمنى الموحد استعدادا لافتتاحه بالقريب العاجل .

وأشار فوده الي ان المركز مخصص للتحكم الشامل والمركزي للمنظومات الأمنية بجميع مدن المحافظة وبالأخص تأمين مدينة شرم الشيخ بالكامل والطريق الأوسط والدائري بالكاميرات البانورامية والأمنية، وكذا تأمين جميع مدن المحافظة والمناطق الحاكمة بطريق شرم الشيخ النفق، وطريق شرم الشيخ/ طابا من مكان مركزي واحد عن طريق شبكات مؤمنة جاري تنفيذها.

وفي إطار الاستعداد لإقامة المهرجان المصري الإماراتي الثاني لرياضة الهجن والتراث، تفقد فودة يتفقد مضمار الهجن والقرية التراثية بمنطقة العزب (اماكن ايواء الهجن) والمسجد والوحدة البيطرية بشرم الشيخ .

رافقه الدكتورة ايناس سمير، نائب المحافظ، واللواء احمد الاسكندراني، سكرتير عام المحافظة، واللواء رماح هاشم، رئيس المدينة، و اللواء محمود عيسي، مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، واللواء محمود السولية، مستشار المحافظ لشؤون المحليات.

يشار إلى أن المهرجان برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتنظمه محافظة جنوب سيناء، بالتنسيق الاتحاد المصري للهجن بالتعاون بين وزارات "الشباب والرياضة ، السياحة، الثقافة، التضامن الاجتماعي" وبالشراكة مع مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر.

أكد المحافظ علي أهمية رياضة الهجن بجنوب سيناء، والتى تشهد تطوراً واهتماماً كبيراً من القيادة السياسية، لافتاً إلى أن مضمار الهجن الذي تم إنشاؤه على أعلى مستوى بجنوب سيناء لاستضافة كافة سباقات الهجن المحلية والعربية.

وجاري الانتهاء من قرية التراث البدوي والمسجد والوحدة البيطرية ووجه المحافظ بفرشهم وتجهيزها بكافة الأجهزة على اعلى مستوى كما تم الانتهاء من المنصة الرئيسية، ومدرجات المشاهدين، وصالة كبار الزوار، والعزب ( أماكن إيواء الهجن) وجاري الانتهاء من شبكة الطرق، والمسجد، وقرية التراث البدوي،

كان في استقبال المحافظ الشيخ إسماعيل الراوى مستشار المحافظ لشئون المساجد وزيدان عبدالغفار وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، والدكتورة رحاب الجوهرى مدير إدارة الطب البيطرى بالمحافظة.