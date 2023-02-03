وقال متحدث باسم الشركة الوطنية للسكك الحديدية الفرنسية "الحادث انتهى والوضع تحت السيطرة و تم القبض على الشخص الذي هدد بتنفيذ هجوم".

وأفادت هيئة السكك الحديدية أن القطار تأخر ساعة ونصف بسبب تدخل قوات الأمن، وبررت هذا التأخير ب"وجود أمتعة غير معلومة " و أيضا ب"السلوك غير اللائق لمسافر تسبب في تعطيل الرحلة.

وتم القبض على الرجل في الوقت المناسب بعد أن تدخل ضابط شرطة كان مسافرا في القطار.

يذكر أنه منذ الأول من يناير 2022، يمكن لضباط الشرطة التنقل مجانا على شبكة هيئة السكك الحديدية ولكن في المقابل، يجب عليهم تأمين الطرق والتدخل إذا لزم الأمر، حتى عندما يكونون خارج الخدمة. وفي ظل هذه الظروف، يُسمح لهم بحمل سلاح.

من جانبه، أشاد وزير الداخلية، جيرالد دارمانين، في تغريدة على حسابه "تويتر" بتنفيذ هذا الإجراء بالتعاون مع هيئة السكك الحديدية .

وأضاف أن هذا الإجراء "سافر .. احمي" يثبت كل يوم فعاليته لسلامة الفرنسيين في وسائل النقل .

