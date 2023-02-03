الذكرى 48 على رحيل أم كلثوم..شاهد منزل كوكب الشرق فى مسقط رأسها

وقد برزت موهبة سيدة الغناء العربى منذ طفولتها، داخل قريتها الصغيرة، ومنذ نعومة أظافرها، وذلك أثناء تعلمها حفظ القران الكريم، والتى كانت تسير له على قدميها عدة كيلو مترات مع شقيقها، لتتعلم حفظ وتجويد القران الكريم على يد أحد المشايخ بمدينة السنبلاوين، وبدا تكتسب شهره واسعة بقريتها وبمدينة السنبلاوين والقرى المجاورة ، حتى وصلت إلى القاهرة وبدأت انطلاقتها الكبرى وبزوغ نجمها فى الوسط الفني، وأطلق عليها العديد من الألقاب منها سيدة: "الغناء العربى وكوكب الشرق ، الست ، شمس الأصيل".



منزل كوكب الشرق في الدقهلية

وتعد أم كلثوم من أبرز مغنى القرن العشرين الميلادي، وبدأت مشوارها الفنى فى سن الطفولة ، اشتهرت فى مصر وفى عموم الوطن العربي، ووقفت على اكثر مسارح العالم، وحصلت ‏سيدة الغناء العربى على العديد من الأوسمة والنياشين‏ ‏خلال مسيرتها الغنائية وتم تكريمها من رؤساء بعض الدول، وجميعها موجودة فى متحف يحمل اسمها بمنطقة الزمالك، وكذلك فى متحف يحمل اسمها فى منطقة منيل الروضة ومن هذه الأوسمة، قلادة‏ ‏النيل‏ ‏من‏ ‏الرئيس‏ ‏جمال‏ ‏عبد‏ ‏الناصر‏، وأوسمة ‏ الأرز‏ ‏الوطنى ‏من‏ ‏لبنان‏ ‏من‏ ‏الطبقة‏ ‏الأولى، ‏الاستحقاق‏ ‏السورى، والكفاءة‏ ‏الفكرية‏ ‏من‏ ‏المغرب‏، و‏الامتياز‏ ‏الپاكستانى، و‏نقابة‏ ‏الموسيقيين‏ ‏اللبنانيين‏، ونوط‏ ‏الجمهورية‏ ‏التونسية‏، ووقلادة‏ ‏الاستحقاق‏ ‏من‏ ‏مصر، وميدالية‏ ‏أسبوع‏ ‏تسليح‏ ‏القوات‏ ‏المسلحة‏ ‏المصرية‏ ‏سنة‏ 1955، ومفتاح‏ ‏مدينة‏ ‏طنطا‏.



مدخل قرية أم كلثوم

ظل حلم إعادة ترميم منزل سيدة الغناء العربى أم كلثوم بمسقط رأسها بقرية حماس الزهايرة التابعة لمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، يراود أحفادها، لمدة 47 سنة منذ وفاتها فى الثالث من فبراير 1975، وأعلنت مؤسسة حياة كريمة عن إعادة ترميم منزل سيدة الغناء العربى "أم كلثوم" والتى تمثل تراثنا الفنى والإنسانى وتاريخا عظيما للأمة بأكملها، وإنه من خلال سعيها الدائم لاقتحام كافة جوانب التنمية المهمشة، وإيمانًا منها أن الحفاظ على الفنون والثقافة والتراث المصرى لا يقل اهمية عن أى نشاط تنموي، بالإضافة لكون ذلك يؤكد على هوية الشخصية المصرية، وهى خطوة تأمل بها حياة كريمة تعزيز وغرس مفهوم واجب مؤسسات المجتمع المدنى كشريك تنموى أساسى فى خدمة الوطن، ومن منطلق الحرص على تراثنا قررنا أن نحظى بشرف إعادة ترميم منزل سيدة الغناء العربى "أم كلثوم"، بقرية طماى الزهايرة بمحافظة الدقهلية، والتى تمثل تراثنا الفنى والإنسانى وتاريخ عظيم للأمة بأكملها.