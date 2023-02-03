افتتاح مسجد "السباخى" بالقليوبية بعد إحلاله وتجديده بتكلفة 4 ملايين جنيه.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

افتتح الشيخ صفوت أبو السعود، وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، اليوم الجمعة، مسجد السباخي، بمنطقة القلج بإدارة أوقاف الخصوص، وذلك بعد إعادة إحلاله وتجديده بالكامل وفرشه بالسجاد على مساحة حوالى 300 متر تقريبا، ومكون من دورين للصلاة بتكلفة بلغت 4 ملايين جنيها.

وأدى وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، خطبة الجمعة والتي تناولت "منهج القرآن فى إعمار الأرض"، حيث أكد على أن القرآن الكريم فى مجمل آياته يحرص على أمرين هما الإنسان والبنيان، فالإنسان أياً كان جنسه أو وطنه أو دينه هو بنيان الله ويجب حمايته واحترامه والتعامل معه بكل مقتضيات الإنسانية وما تحويه من سلوكيات وقيم نبيلة وسوية.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، أن هذا هو ما أشار إليه الشرع الشريف في نصوصه القرآنية، والذي قال "ولقد كرمنا بنى آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا"، وقال أيضا "يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا"، وكانت الرسالة المحمدية أيضا تحمل نفس التوجه الشريف نحو هذا الإنسان المكرم، "وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين".

وتابع، أنه بعد ذلك جاء الأمر الثاني لإعمار الأرض بعد الإنسان، وهو البنيان ويعني السعي على البناء والتعمير، فقال تعالي "هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها"، "هو الذى جعل لكم الأرض ذلولاً فامشوا فى مناكبها"، "فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله"، مشيرا إلى أنه هكذا كان القرآن في بيانه وتوجيهه حريصاً على إعمار الأرض بالإنسان والبنيان وهو واجب كل وطني متدين شريف نحو بلده ووطنه ومجتمعه.

جاء ذلك في ظل حضور كثيف من المواطنين حيث قاموا بالتعبير عن سعادتهم بعد اكتمال المسجد والانتهاء منه قبل شهر رمضان المبارك ليكون في استقبال الصائمين في الصلاة والقيام لتظل مصر بلد المساجد على مر الزمان، وتوجه الجميع بالدعاء أن يحفظ الله مصر قيادةً وشعباً ووطناً.



جاانب من افتتاح المسجد



خلال أداء صلاة الجمعة



خلال خطبة الجمعة



فرحة الأهالي بافتتاح المسجد



لمواطنون خلال صلاة الجمعة