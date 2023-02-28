3 أمراض قد تكون السبب وراء السمنة وزيادة الوزن

كتبت فاطمة خليل

هناك عدة أسباب للسمنة مثل: نمط الحياة غير الصحى أو الإفراط في تناول الطعام، أو عدم ممارسة الرياضة بشكل كافٍ، لكن هناك بعض الأمراض يمكن أن تؤدي أيضًا إلى زيادة الوزن، بحسب موقع "Health".

الوراثة والسمنة

يمكن أن تساهم الوراثة بشكل مباشر في السمنة في أمراض معينة مثل متلازمة برادر ويلي ومتلازمة بارديت بيدل. وفقًا للدراسات ، تتراوح المساهمة الجينية في مؤشر كتلة الجسم للبالغين (BMI) بين 40 و 70% في معظم الناس.

أسباب السمنة

قد يزداد خطر إصابة الشخص بالسمنة بعدة جينات وقد يحتاج أيضًا إلى ظروف بيئية، مثل الإمداد الغذائي الوفير أو الحد الأدنى من النشاط البدني.

الأمراض المرتبطة بزيادة الوزن

فيما يلي بعض الحالات الصحية أو الأمراض التي يمكن أن تسبب السمنة:

1. قصور الغدة الدرقية

عادة ما يكتسب مرضى قصور الغدة الدرقية السريري الوزن الزائد..

عادة ما تكون زيادة الوزن غير كبيرة على الرغم من أن علاج قصور الغدة الدرقية لا يبدو أنه مرتبط بفقدان الوزن، فإن زيادة تركيز هرمون الغدة الدرقية في الدم ضمن النطاق الطبيعي قد ارتبط أيضًا بارتفاع طفيف في وزن الجسم عند البالغين.

تشير بيانات المراقبة إلى أن السمنة قد تزيد من خطر الإصابة بقصور الغدة الدرقية، مما يثير الشكوك حول العلاقة بين السمنة والغدة الدرقية.

2. متلازمة كوشينج

غالبًا ما يعاني المرضى المصابون بمتلازمة كوشينج من سمنة مركزية تدريجية تؤثر على الجذع والبطن. بالإضافة إلى الضمادات الدهنية الأكبر حجمًا في الظهر وفوق الترقوة، عادةً ما يتراكم النسيج الدهني في الوجه والرقبة.

على الرغم من أنها عادة ما يتم تجنبها ، إلا أن الأطراف غالبًا ما تظهر هزالًا في العضلات.

3. ورم تحت المهاد في الدماغ

السمنة تحت المهاد هي نوع من السمنة التي تحدث عندما لا يعمل المهاد بشكل طبيعي. أحد الأسباب الأكثر شيوعًا لتطور السمنة في منطقة ما تحت المهاد هو علاج ورم الدماغ الذي يؤثر على منطقة ما تحت المهاد. يمكن أن تسبب أي إصابة في منطقة ما تحت المهاد هذه الحالة. قد تحدث هذه المتلازمة بسبب ورم (غالبًا ورم قحفي بلعومي)، أو رض ، أو إشعاع ، أو جراحة في الحفرة الخلفية ، أو ارتفاع الضغط داخل الجمجمة.

هذه الأجزاء من الدماغ مسؤولة عن دمج المعلومات الحسية الواردة حول توافر الغذاء مع المعلومات الأيضية حول الاحتياطيات الغذائية. ينتج عن تلف ما تحت المهاد البطني الأوسط فرط بلع ، وانخفاض في إنفاق الطاقة ، والسمنة.

يمكن أن تسهم المشكلات الصحية الأخرى ، بما في ذلك زيادة الأنسولين ونقص هرمون النمو ، في الإصابة بالسمنة.

الأدوية المرتبطة بزيادة الوزن

تم ربط عدد من الأدوية المستخدمة في علاج المشكلات الصحية الشائعة بزيادة الوزن. تشمل هذه الأدوية:

1. الأدوية المضادة للذهان: ترتبط العديد من الأدوية المضادة للذهان بزيادة الوزن. ومع ذلك ، يمكن أن يكون التأثير معاكسًا أيضًا.

2. مضادات الاكتئاب: تم ربط عدد من مضادات الاكتئاب ، بما في ذلك مضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقات ومثبطات مونوامين أوكسيديز (MAOIs) وبعض مثبطات امتصاص السيروتونين الانتقائية (SSRIs) ، بزيادة الوزن.

3. الأدوية المضادة للصرع: والتي تستخدم لعلاج النوبات ، وآلام الأعصاب ، والحالات النفسية مثل الاضطراب ثنائي القطب.