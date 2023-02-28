ما حقن البلازما الغنية بالصفائح الدموية وكيف تستخدم؟

كتبت نهير عبد النبى

البلازما الغنية بالصفائح الدموية هي علاج قابل للحقن، وهو شكل من أشكال الطب التجديدي يستخدم قدرة الجسم على شفاء نفسه، وحسب ما ذكره موقع webmed أصبح العلاج بالبلازما الغنية بالصفيحات (PRP) شائعًا بشكل متزايد ويستخدم لعلاج مجموعة من الحالات ، بدءًا من تساقط الشعر وانتهاءً بشد عضلات المأبض.

ما هي حقن البلازما الغنية بالصفائح الدموية



يتم إجراء حقن البلازما الغنية بالصفائح الدموية (PRP) باستخدام دمك لتعزيز التئام الأنسجة المريضة والمصابة ويتضمن الإجراء أخذ عينة صغيرة من دمك ومعالجتها في جهاز طرد مركزي خاص لتركيز الصفائح الدموية ثم يتم حقن الدم المعالج مباشرة في الأنسجة المريضة والتالفة.

يحتوي مستحضر PRP على البلازما والصفائح الدموية بدون مكونات الدم الأخرى ، مثل خلايا الدم البيضاء وخلايا الدم الحمراء البلازما هي الجزء السائل من الدم الصافي ذو لون القش الصفائح الدموية هي نوع من خلايا الدم التي تساعد على تكوين جلطات الدم ، ووقف النزيف ، وإطلاق عوامل النمو لعلاج الجروح لذلك ، فإن البلازما الغنية بالصفائح الدموية هي ببساطة بلازما خاصة بك مع تركيز أعلى من الصفائح الدموية (غنية بالصفائح الدموية).

أظهرت الدراسات أن زيادة تركيز عوامل النمو والبروتينات البيولوجية في موقع الحقن تؤدي إلى تكاثر الخلايا وتجديد الأنسجة وبالتالي يمكن لحقن البلازما الغنية بالصفائح الدموية تسريع عملية الشفاء في الأنسجة المصابة ، وتقليل الألم من إصابات الأنسجة الرخوة ، وحتى تحفيز نمو الشعر .

ما هو العلاج بالبلازما الغنية بالصفائح الدموية المستخدمة؟



أمراض الجهاز العضلي الهيكلي

تستخدم البلازما الغنية بالصفائح الدموية في علاج اعتلال الأوتار التنكسية ، وتمزق الرباط الصليبي الأمامي (ACL) ، وتمزق الأوتار ، ومرفق التنس ، وركبة العبور ، والتواء الركبة ، وإصابات الأوتار المزمنة يمكن أن تحفز حقن البلازما الغنية بالصفائح الدموية (PRP) على الشفاء وتقليل الألم وتمكين العودة بشكل أسرع إلى الأنشطة أو الرياضة.

تم استخدام حقن البلازما الغنية بالصفائح الدموية في الطب الرياضي لبناء القوة وزيادة نطاق الحركة والمرونة وتحسين التوازن والتنسيق واستعادة القدرة على الحركة وتجديد الغضروف المصاب.

تستخدم لقطات PRP أيضًا لتسريع عملية الشفاء بعد الجراحة في الوتر أو الرباط أو العضلات الممزقة ، والتي تستغرق عادةً وقتًا طويلاً للشفاء يمكن أن يكون هذا مهمًا بشكل خاص للرياضيين المحترفين الذين يعانون من إصابات في العضلات.

هشاشة العظام

هناك بعض الأدلة على أن حقن البلازما الغنية بالصفائح الدموية يمكن أن تقلل الألم وتحسن الوظيفة لدى الأشخاص المصابين بهشاشة العظام ، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من البحث.

إجراءات التجميل

يستخدم العلاج بالبلازما الغنية بالصفائح الدموية (PRP) لعلاج الصلع النمطي للإناث والذكور يمكن أن تساعد العلاجات في منع تساقط الشعر وتعزيز نمو شعر جديد وتحفيز نمو الشعر بعد زراعة الشعر.

تستخدم حقن البلازما الغنية بالصفائح الدموية أيضًا لتجديد شباب بشرة الوجه. يُطلق على العلاج اسم "علاج مصاص الدماء" ، ولكن هناك القليل من الأدلة التي تدعم أن عوامل النمو في حقن البلازما الغنية بالصفائح الدموية يمكن أن تصحح التجاعيد أو علامات الشيخوخة الأخرى.

ما هي مخاطر العلاج بالبلازما الغنية بالصفائح الدموية؟



تعتبر علاجات PRP آمنة بشكل عام عند إجرائها من قبل مزود مؤهل ومدرب خطر حدوث رد فعل تحسسي منخفض لأن العلاج يستخدم أنسجتك الخاصة في حالات نادرة جدًا ، يمكن أن تؤدي حقن البلازما الغنية بالصفائح الدموية إلى مضاعفات مثل النزيف أو العدوى أو تلف الأنسجة أو إصابة الأعصاب .

ما هي المدة التي يستغرقها حقنة PRP حتى تصبح سارية المفعول؟



عادة ما تكون نتائج العلاج بالبلازما الغنية بالصفائح الدموية ملحوظة بعد عدة أسابيع من إجراء الحقن للحالات العضلية الهيكلية. قد تستغرق حقن فروة الرأس لتعزيز نمو الشعر مدة تصل إلى 6 أشهر حتى تصبح سارية المفعول.

ما هي المدة التي تستغرقها حقن البلازما الغنية بالصفائح الدموية؟



نتائج حقن البلازما ليست دائمة. تستمر التأثيرات لمدة 6-9 أشهر قد يحتاج بعض الأشخاص إلى تكرار العلاج.

ما هو معدل نجاح حقن البلازما الغنية بالصفائح الدموية؟



تتراوح نسبة نجاح حقن البلازما الغنية بالصفيحات (PRP) لنمو الشعر من 70-90٪. ومع ذلك ، يمكن أن يختلف معدل نجاح حقن البلازما الغنية بالصفائح الدموية للحالات العضلية الهيكلية بشكل كبير من شخص لآخر و يعتمد ذلك على شدة الإصابة وجزء الجسم الذي تتم معالجته واستجابة الفرد للعلاجات. بشكل عام ، لا ينبغي اعتبار لقطات PRP كعلاج مستقل. يجب استخدامها جنبًا إلى جنب مع العلاجات القياسية مثل العلاج الطبيعي والأدوية والجراحة إذا لزم الأمر.