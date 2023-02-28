اليوم السابع
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حبس ديلر 4 أيام لاتهامه بتوصيل المخدرات"دليفري" لعملائه فى أوسيم

الثلاثاء، 28 فبراير 2023 11:08 ص
حبس ديلر 4 أيام لاتهامه بتوصيل المخدرات"دليفري" لعملائه فى أوسيم محكمة - أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل

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قررت النيابة العامة بالجيزة حبس مسجل خطر 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بترويج المواد المخدرة على عملائه بمنطقة أوسيم بالجيزة.
 
وطلبت النيابة العامة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه، واعترف المتهم في تحقيقات النيابة بالاتجار بالمواد المخدرة، و أقر بأنه حول مسكنه إلى مخزن للمواد المخدرة، واعتاد ترويجها بين عملائه في أوسيم والمناطق المجاورة.
 
أضاف المتهم أنه يتحصل على المضبوطات من تاجر مواد مخدرة كشف عن هويته، مشيرا إلى استخدامه دراجة بخارية في التنقل بين عملائه.
 
وتم القبض على المتهم بعد أن رصدت تحريات ضباط مديرية أمن الجيزة، ترويج عاطل لمواد مخدرة بين عملائه من المتعاطين في أوسيم، وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، وبمواجهته اعترف بحيازة المضبوطات للاتجار بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق.

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