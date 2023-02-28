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بوتين: نجحنا فى حماية حدودنا وأمننا القومى

الثلاثاء، 28 فبراير 2023 06:23 م
بوتين: نجحنا فى حماية حدودنا وأمننا القومى بوتين
كتب أحمد عرفة

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قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال كلمة ألقاها عقب لقائه قادة الأجهزة الأمنية والاستخبارات الروسية، نقلتها القاهرة الإخبارية، إن روسيا ستعمل على تعزيز حماية الأمن السيبراني والمعلوماتي.

وأضاف "بوتين" أن روسيا نجحت في حماية حدودها الداخلية وأمنها القومي، مُؤكدًا على ضرورة زيادة تبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية الروسية كافة، وحماية الأمن القومي بكل الوسائل الممكنة.

يُذكر أن الكرملين قد أعلن في وقت سابق اليوم الثلاثاء، أن روسيا مُستعدة للدخول في مفاوضات لإنهاء الصراع في أوكرانيا، لكن "الواقع" الجديد على الأرض لا يمكن تجاهله.

وقال دميتري بيسكوف، المُتحدث باسم الكرملين للصحفيين، إن روسيا لن تتخلى أبدًا عن أربع مناطق أوكرانية، أعلنت موسكو ضمها العام الماضي، عقب استفتاءات انتقدتها كييف والدول الغربية بوصفها صورية، وليس لها أساس قانوني.


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