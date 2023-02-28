بيسكوف: قوى سياسية فى أوكرانيا غير راضية عن نظامها الحالى

أ.ش.أ

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف ، وجود قوى سياسية في أوكرانيا غير راضية عن نظامها الحالي ، مشيرا إلي إمكانية إجراء مفاوضات بعد تحقيق العملية العسكرية الخاصة .

وأضاف بيسكوف ، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، إن الجزء المتعلق بضمان الأمن من خطط الصين للتسوية في أوكرانيا يتناسب مع مقاربة موسكو بهذا الشأن ، مشيرا إلي أن حلف الناتو في حالة مواجهة عسكرية مع روسيا في واقع الأمر وذلك على خلفية أسلحته الموجودة في أوكرانيا .

وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف صرح في وقت سابق بأن التصريحات الغربية الصادرة عقب تعليق روسيا مشاركتها في معاهدة "ستارت " للحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية أظهرت تصلبا في عدم الرغبة بمراعاة مخاوف موسكو .