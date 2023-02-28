اليوم السابع
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الثلاثاء، 28 فبراير 2023 05:53 م
أكرم القصاص
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بوتين يصدر قانونا لتعليق مشاركة روسيا فى معاهدة "نيو ستارت" النووية

الثلاثاء، 28 فبراير 2023 05:27 م
بوتين يصدر قانونا لتعليق مشاركة روسيا فى معاهدة "نيو ستارت" النووية الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
وكالات

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وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، قانونًا يعلق مشاركة روسيا في معاهدة "نيو ستارت" النووية مع الولايات المتحدة.
 
وجاء في نص الوثيقة: “علقت روسيا سريان معاهدة "نيو ستارت" النووية بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التدابير الرامية إلى زيادة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها، الموقعة في براج في 8 أبريل 2010".
 
ويدخل القانون حيز التنفيذ بعد النشر الرسمي، بينما يبقى قرار استئناف مشاركة روسيا في المعاهدة سيتخذه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.
 
وكان قد قرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء الماضى، تعليق مشاركة بلاده في معاهدة "ستارت"، بحسب ما ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية.
 
ومعاهدة "ستارت" هى معاهدة لتخفيض الأسلحة النووية بين الولايات المتحدة والاتحاد الروسي، وتعرف باسمها الرسمي "تدابير زيادة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها".
 
كانت موسكو وواشنطن قد وقعتا معاهدة "ستارت" فى عام 2010 لتخفيض الحدود القصوى للرؤوس الحربية الهجومية الاستراتيجية للبلدين بنسبة 30%، والحدود القصوى لآليات الإطلاق الاستراتيجية بنسبة 50%، بالمقارنة مع المعاهدات السابقة.
 
 

 


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