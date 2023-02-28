إصابة شخصين في انهيار منزل من الطوب اللبن بقرية الدير فى قنا

أصيب شخصين، اليوم الثلاثاء، في حادث انهيار انهيار منزل من الطوب اللبن بقرية الدير التابعة للمحروسة بقنا، وتم الدفع بسيارتي إسعاف ونقل المصابين إلى المستشفى.



تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قنا يفيد إصابة شخصين في انهيار منزل مكون من طابقين بالطوب اللبن بقرية الدير وعلى الفور انتقلت قوة من الحماية المدنية إلى مكان وتبين إصابة الشخصين.



تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات ونقل المصابين إلى مستشفى قنا العام، وجاري التحقيق في الواقعة ووصول ممثل للتضامن الاجتماعي لبحث احتياجات الأسرة.

وكان قد لقى عامل مصرعه، بعد إصابته بآلة حادة في مشاجرة مع آخر بقرية المحروسة التابعة لمركز قنا، وتم الدفع بسيارة إسعاف ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفى.

تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة عمليات قنا يفيد مصرع عامل بعد إصابته بآلة حادة "سكين" في مشاجرة مع آخر بقرية المحروسة التابعة لمركز قنا، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة وتبين أن العامل في العقد الرابع من عمره، وأن المتهم في الواقعة يعمل بائع طيور.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات ونقل الجثة إلي مشرحة المستشفى فيما تكثف الأجهزة الأمنية من تحرياتها لكشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم والسلاح المستخدم في الجريمة.