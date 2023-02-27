نصائح للمتقدمين لوظيفة معاون نيابة بعد فتح باب التسجيل إلكترونيا

كتب أحمد إسماعيل

تستقبل النيابة الإدارية اليوم الإثنين الموافق 27 فبراير 2023، طلبات التسجيل الإلكتروني للمتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كليات الحقوق، والشريعة والقانون، والشرطة، دفعة 2022.

من جانبه، قدم المستشار محمد سمير نائب رئيس الهيئة والمتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية، عددا من النصائح الهامة لمتقدمى شغل وظيفة معاون نيابة إدارية.

وشدد نائب رئيس الهيئة على ضرورة متابعة الموقع الإلكترونى الرسمي لهئية النيابة الإدارية على الإنترنت، وكذلك الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى الفيسبوك، والحساب الموثق على انستجرام بشكل دورى.

وتابع المتحدث الرسمي قائلا: بالنسبة للمتقدمين في المسابقات المقبلة ضرورة حصوله على بياناته كاملة من الجامعة التي تخرج منها، ويتأكد من سلامة بيان الدراجات وشهادة التخرج وأن يكون لديه أكثر من نسخة ، وصحيفة الحالة الجنائية ، والبيانات الخاصة بالاسرة التي يتم استيفائها خلال التقديم .

وأشار سمير إلى أن هناك بعض الجهات تستغرق بعض الوقت لإستخراج الأوراق في حين أن المسابقة لها وقت معين لا يجوز تعديه، فكل ما كان المتقدم جاهز بكافة الأوراق والمستندات المطلوبة أصبح في مأمن من أي عقبات أو مطبات خلال التقديم.