مجلس الدولة يوقع بروتوكول تعاون مع الجامعة البريطانية في مصر

كتب أحمد عبد الهادى

استقبل المستشار عادل فهيم محمد عزب، رئيس مجلس الدولة ، كلاً من الأستاذ الدكتور محمد لطفي رئيس الجامعة البريطانية في مصر، والأستاذ الدكتور حسن عبد الحميد عميد كلية القانون بالجامعة البريطانية في مصر.

وحضر اللقاء الوزير الدكتور مفيد شهاب وزير التعليم العالي ووزير المجالس النيابية والشئون القانونية الأسبق، وتأتي هذه الزيارة في إطار توقيع بروتوكول تعاون بين مجلس الدولة والجامعة البريطانية في مصر، والذي يهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في المجال القانوني من خلال الأنشطة العلمية والبحثية والتدريبية المتاحة.

وأعربوا عن سعادتهم بزيارة مجلس الدولة وأثنوا على التعاون بين مجلس الدولة والجامعة البريطانية في مصر.