اليوم السابع
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الإثنين، 27 فبراير 2023 06:48 م
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رئيس الوزراء البريطاني يعلن تعديل بروتوكول أيرلندا الشمالية

الإثنين، 27 فبراير 2023 06:14 م
رئيس الوزراء البريطاني يعلن تعديل بروتوكول أيرلندا الشمالية رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك
وكالات

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أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، الاثنين، تعديل النص القانوني للبروتوكول المتعلق بإيرلندا الشمالية، مشيراً إلى بدء "فصل جديد" في العلاقات مع الاتحاد الأوروبي بعد الاتفاق.

وأضاف أن الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي يتعلق بالاستقرار في إيرلندا الشمالية ويحل كافة المشكلات على الأرض.

وتوصلت الحكومة البريطانية والاتحاد الأوروبي الى اتفاق يضع حداً لخلافهما في شأن عمليات المراقبة لمرحلة ما بعد بريكست في إيرلندا الشمالية، الاثنين، نقلاً عن مصدر حكومي بريطاني.

واجتمع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في ويندسور قرب لندن لإجراء "محادثات نهائية" بشأن هذا الملف المتوتر. ومن المقرر أن يعقدا مؤتمراً صحافياً مشتركاً بعد الظهر.


بريطانيا

ريشى سوناك

أيرلندا الشمالية

بروتوكول أيرلندا الشمالية



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