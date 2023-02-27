اليوم السابع
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بايدن ينفى تصريحات زوجته حول الولاية الثانية: مخاوف سنى "مشروعة تماما"

الإثنين، 27 فبراير 2023 02:13 م
بايدن ينفى تصريحات زوجته حول الولاية الثانية: مخاوف سنى "مشروعة تماما" جيل وجو بايدن
كتبت نهال أبو السعود

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قال الرئيس الأمريكى جو بايدن فى مقابلة جديدة مع شبكة ايه بى سى أن المخاوف بشأن عمره "شرعية تمامًا" حيث تدور الأسئلة حول ما إذا كان سيخوض إعادة انتخابه فى عام 2024.

 

خلال المقابلة، سئل الرئيس الأمريكى البالغ من العمر 80 عامًا، عما إذا كان يعيد التفكير فى هذا السن فى قرار ما إذا كان يجب الترشح مرة أخرى لولاية ثانية فى البيت الابيض، وأجاب لا ومع ذلك، قال أنه من "الشرعي" أن يثير الناس مخاوف بشأن ذلك.

 

وقال: "من المشروع أن يثير الناس قضايا حول عمرى من المشروع تمامًا القيام بذلك. والشيء الوحيد الذى يمكننى قوله هو، "شاهدني" ثم احكم على"

 

وفقا للتقرير سيكون بايدن، اكبر رئيس فى تاريخ الولايات المتحدة حيث سيبلغ من العمر 82 عامًا اذا ما تم إعادة انتخابه فى عام 2024.

 

وقد أثار عمر بايدن مخاوف من الحزبين ومع ذلك، فقد رفض البيت الأبيض الهجمات الأخيرة، حيث قال نائب السكرتير الصحفى للبيت الأبيض أندرو بيتس أن الجمهوريين لعبوا بطاقة العمر وفشلوا.

 

وأشار الرئيس الأمريكى جو بايدن خلال المقابلة إلى تصريحات زوجته جيل بايدن فى وقت سابق التى كشفت فيها عن ترشحه المؤكد للانتخابات القادمة وقال بايدن نافيا: "لم اقرر نهائيا بعد"، وتابع: "مثل ما كانت والدتى تقول عن جيل "الله يحبها".. لكن انا لازلت لدى أشياء أخرى يجب انهائها قبل الدخول فى حملة انتخابية كاملة".


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