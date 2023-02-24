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جيل بايدن عن ترشح زوجها للرئاسة: لم يتبق سوى معرفة توقيت ومكان الإعلان

الجمعة، 24 فبراير 2023 10:25 م
جيل بايدن عن ترشح زوجها للرئاسة: لم يتبق سوى معرفة توقيت ومكان الإعلان جيل بايدن
كتب محمد جمال

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طرحت السيدة الأولى الأمريكية جيل بايدن واحدا من أوضح المؤشرات حتى اللحظة على أن الرئيس جو بايدن يعتزم الترشح لولاية ثانية، حين أبلغت الأسوشيتد برس فى مقابلة حصرية، يوم الجمعة، بأنه لم يتبق شيء "إلى حد بعيد" سوى معرفة توقيت ومكان الإعلان عن هذا.
 
 
الأسوشيتد برس
الأسوشيتد برس
 
 
وعلى الرغم من أن بايدن قال منذ فترة طويلة إنه يعتزم السعي إلى إعادة انتخابه، إلا أنه لم يعلن ذلك رسميا بعد فيما يعمل على تبديد الشكوك حول ما إذا كان أكبر سنا من أن يستمر في العمل كرئيس. سيكون عمر بايدن فى نهاية ولايته الثانية 86 عاما.
 
جيل بايدن 2
جيل بايدن
 
وقالت السيدة الأولى الأمريكية فى نيروبى، المحطة الثانية والأخيرة في جولتها التى تستغرق خمسة أيام بأفريقيا: "يقول (بايدن) إنه لم يكتف. لم يكمل ما بدأه. وهذا هو المهم...كم مرة يجب أن يقولها لكم حتى تصدقوها؟"
 
قال مساعدو بايدن إن الإعلان من المرجح أن يصدر في أبريل، بعد انتهاء الربع الأول لجمع التبرعات، وهو التوقيت الذي أطلق فيه الرئيس السابق باراك أوباما رسميا حملة إعادة انتخابه. لطالما وصفت السيدة الأولى بأنها شخصية رئيسية في فلك بايدن بينما يخطط لمستقبله.
 
وتعقيبا على هذا، ضحكت جيل بايدن وقالت "لأنني زوجته"، لكنها تجاهلت السؤال حول ما إذا كانت هي الصوت المرجح لقرار ترشحه لإعادة انتخابه، واكتفت بقول "بالطبع سوف يستمع إلي، لأننا زوجان"، غير أنها أضافت لاحقا قائلة "لقد اتخذ قراره، صدقوني".

جيل بايدن

جو بايدن

الانتخابات الأمريكية

بايدن



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