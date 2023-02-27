"القومى للمرأة بالإسكندرية" ينظم عروضا جماهيرية لفيلم "بين بحرين"

نظم فرع المجلس القومى للمرأة بالإسكندرية، عروض جماهيرية لفيلم "بين بحرين"، وذلك فى الفترة من 5 - 26 فبراير 2023 وتزامنا مع اليوم العلمى لمناهضة ختان الإناث.

وقام الفرع بتنفيذ العروض الجماهيرية لفيلم " بين بحرين " واستهدف إجمالى 260 فردا وذلك بحضور إيمان منا المقررة المناوبة للفرع وحنان علوانى وسلوى عبد القادر عضوات الفرع

وتم العرض بمدرسه شهداء 25 يناير وقاعه مديرية الشباب والرياضة وقاعة مركز شباب بهيج بقريه بهيج ( قرى حياة كريمة).

وأعقب عرض الفيلم حلقة نقاشية أدارتها عضوات الفرع وناقشت الحضور فى الرسائل التى استخرجوها من الفيلم وتم القاء ندوة عن ختان الإناث ومخاطره على الفتاه وعلى المجتمع ككل.

ويعتبر فيلم "بين بحرين" هو أول فيلم روائى طويل نتاج التعاون المشترك بين المجلس القومى للمرأة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وحائز على 22 جائزة محلية ودولية وتم إطلاقه عام 2019 وذلك إيمانًا منهم بدور السينما الهام فى تغيير الثقافة السلبية تجاه المرأة فى المجتمعات المختلفة.

تم إنتاج هذا الفيلم بدعم من حكومة اليابان والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. الفيلم من تأليف الكاتبة مريم نعوم وإخراج أنس طلبة وإنتاج شركة أكسير.

و تدور احداث الفيلم وتدور أحداث فيلم "بين بحرين" حول زيارة قصيرة تقوم بها "زهرة" لبلدتها فى إحدى ضواحى القاهرة، وفيها تقوم والدتها بالتعاون مع زوج زهرة بإجراء عملية ختان لأبنته فى غياب زوجته زهرة والدة الطفلة وهو ما يتسبب لها فى حالة نزيف حاد وتموت فى الحال.

ويُسلط الفيلم الضوء على القضايا المختلفة التى تواجه النساء، خاصة فى المناطق الريفية والمهمشة وعلى رأسها مسألة ختان الإناث والحرمان من التعليم.