القرنفل يفعل المعجزات.. اعرف طريقة تناوله لعلاج الأسنان وعسر الهضم

كتبت ميرفت رشاد

يمكن للمكونات البسيطة في مطبخنا أن تصنع المعجزات في بعض الأحيان إذا تم استخدامها بالطريقة الصحيحة، الشيء نفسه ينطبق على القرنفل ، وهو نوع من التوابل يستخدم على نطاق واسع في المنازل بطرق مختلفة، القرنفل له خصائص طبية معينة تجعله فعالًا في علاج العديد من المشكلات الصحية مثل وجع الأسنان والغثيان،يحتوي القرنفل على مكون نشط يسمى eugenol يعمل كمخدر طبيعي، وإليك بعض المشكلات الصحية الشائعة حيث يمكن حلها بالقرنفل ، وفقا لما نشره موقع " ndtv".

الطريقة الصحيحة للاستفادة من الخصائص الطبية للقرنفل:

قبل أن ترمي فصوصًا في فمك، تعرف على الطريقة الصحيحة للاستفادة من التوابل، بدلاً من مضغ أو ابتلاع بعض القرنفل، عليك أن تمصه لأطول فترة ممكنة، فقط أحضر فصًا أو فصين من مطبخك وقم بمصهما برفق لجني الفوائد.

المشكلات الصحية الشائعة:



إذا كنت منزعجًا من الرغبة الشديدة في تناول السكر ولا يمكنك مقاومة تناول الحلويات بنهم ، احتفظ ببعض القرنفل في فمك وقم بمصه، أولئك الذين يتوقون للسجائر يمكنهم أيضًا استخدام العلاج البسيط.

يمكن أن تكون رائحة الفم الكريهة مصدر إزعاج كبير ، كما أن الاحتفاظ ببعض القرنفل في جيبك يمكن أن يقيك من الإحراج، عندما يتعلق الأمر بألم الأسنان ، يمكن للقرنفل أن يحل هذا أيضًا.

عسر الهضم شائع ، خاصة بعد الوجبات الغنية بالسعرات الحرارية ، يمكنك مص بعض القرنفل للتخلص من القلق، الحالات الأخرى التي يمكن أن يكون فيها مص القرنفل فعالاً هي الالتهابات الفطرية والقيء أو الغثيان.