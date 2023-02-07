10 توابل لعلاج السعال والبرد.. أبرزها القرنفل

القرنفل

الكمون

يعتبر القرنفل مضادًا حيويًا طبيعيًا لا يمنع الالتهابات والانزعاج الداخلى فحسب، بل يساعد أيضًا فى مكافحة الالتهابات البكتيرية وآلام الأسنان، كما أنه فعال فى علاج التسمم الغذائى والتهابات الفم وحتى التئام الجروح.

يحتوى الكمون على خصائص مضادة للأكسدة تساعدك على الشعور بالصحة والحيوية تستخدم بذور الكمون كعامل مطهر، لأنها تقضى على أنواع العدوى البكتيرية التى تقاوم المطهرات الأخرى، كما أنه يساعد فى قتل الجراثيم الخطرة التى تحاول استهداف جهاز المناعة بأكمله.

الهيل أو الحبهان

الهيل فعال فى القضاء على العديد من الأنواع المميزة من البكتيريا والفطريات، وقد يُعزى تأثيره المضاد للبكتيريا إلى قدرته على تعطيل غشاء الخلية لبعض البكتيريا.