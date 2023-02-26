هل يمكن إصابة الأشقاء بالتوحد؟ إليك كل ما تريد معرفته

كتبت ميرفت رشاد

بصفتك والدًا لطفل مصاب بالتوحد، قد ترغب في معرفة مدى احتمالية إنجاب طفل آخر مصاب بالتوحد، إليك كل ما تريد معرفته عن الأبحاث تدعم احتمالية إنجاب العديد من الأطفال المصابين بالتوحد، وما إذا كان من الممكن منع التوحد، ومتى يجب أن يشعر الآباء بالقلق، وفقا لما نشره موقع " healthnews".

هل يمكن إصابة الأشقاء بالتوحد؟

أكدت الأبحاث أن الزوجين اللذين لديهما طفل مصاب بالتوحد لديهم فرصة إحصائية أعلى لإنجاب طفل آخر مصاب باضطراب طيف التوحد (ASD) يعتمد احتمال حدوث ذلك إلى حد كبير على ما إذا كان طفلهم الأول ناتجًا عن حالة وراثية معروفة أو سبب غير معروف.

لا تزال الأسباب المحتملة المختلفة لاضطراب طيف التوحد غير مفهومة تمامًا ، لكن الباحثين اكتشفوا أنه يمكن ربط ما يصل إلى 15٪ من حالات التوحد بأسباب وراثية ، بالنسبة لآباء الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد المرتبط بالسبب الوراثي ، يمكن إجراء الاختبارات الجينية لتحديد احتمالية تكرار الإصابة بالتوحد في الأطفال اللاحقين بسبب تلك الحالة الوراثية المحددة، اعتمادًا على الحالة الوراثية المسؤولة عن التسبب في اضطراب طيف التوحد لدى الطفل الأول ، يمكن أن تصل احتمالية التكرار في الأطفال اللاحقين إلى 50٪.

ولكن ماذا عن الأطفال المصابين بالتوحد من سبب غير معروف؟

تم إجراء العديد من الدراسات لتقييم مخاطر إنجاب العديد من الأطفال المصابين بالتوحد، بالنسبة للزوجين اللذين لديهما طفل واحد مصاب باضطراب طيف التوحد من سبب غير معروف ، فإن الاحتمالية المقدرة لإنجاب طفل آخر مصاب بالتوحد هي حوالي 10٪. إذا كان للزوجين بالفعل طفلان مصابان باضطراب طيف التوحد ، فقد يصل هذا الاحتمال إلى 35٪.

منع التوحد - هل هذا ممكن؟

لا يمكن منع اضطراب طيف التوحد، ولكن هناك أشياء يمكنك القيام بها لتقليل خطر إصابة طفلك بهذا الاضطراب .

في حين أن الأسباب الدقيقة لاضطراب طيف التوحد لا تزال غير معروفة ، فقد أظهرت الأبحاث أن بعض عوامل الخطر تزيد من فرصة إصابة الطفل بالتوحد، يمكن أن تشمل عوامل الخطر هذه:

سن الأبوة المتقدم .

قصور الغدة الدرقية غير المعالج.

التعرض لملوثات الهواء والمواد الكيميائية .

تعاطي الأم أثناء الحمل.

سمنة الأمهات.

سكري الحمل.

بعض حالات العدوى أثناء الحمل (مثل الحصبة الألمانية والإنفلونزا) .

حالات وراثية معينة.

من المهم أن تفهم أن وجود واحد أو أكثر من عوامل الخطر هذه لا يضمن أن طفلك سيصاب بالتوحد .

نصائح عامة للوقاية



تدابير الوقاية العامة الأساسية التي يمكن للوالدين تنفيذها هي:

الوزن: الحفاظ على وزن صحي.

حمية : تناول نظام غذائي متوازن.

البيئة: تجنب العوامل البيئية الضارة (مثل الدخان وأول أكسيد الكربون وتلوث الهواء والمواد الكيميائية).

الصحة :زيارة مقدم الرعاية الصحية بانتظام لتقييم أي أمراض كامنة.

يوصى بإجراء الاختبارات الجينية للأزواج من أجل تقييم الحالات الجينية التي لديها القدرة على التسبب في ASD.

متى يجب أن تشعر بالقلق؟



إذا كان لديك طفل مصاب باضطراب طيف التوحد ، تزداد فرص إنجاب طفل آخر مصاب باضطراب طيف التوحد، يوصى بالسعي للحصول على استشارة وراثية لمحاولة الكشف عن سبب اضطراب طيف التوحد لدى طفلك ، يمكن أن يمنحك القيام بذلك فهمًا أفضل لمدى احتمالية إنجاب طفل آخر مصاب باضطراب طيف التوحد.

يجب مراقبة الأشقاء الصغار للأطفال المصابين بالتوحد عن كثب بحثًا عن العلامات والأعراض ،من المهم أن تتذكر أن اضطراب طيف التوحد هو طيف ويمكن أن تختلف الأعراض بشكل كبير من طفل لآخر. إذا كان لديك بالفعل طفل مصاب بالتوحد ، فقد لا يظهر على أطفالك الآخرين نفس العلامات والأعراض.