مصرع شخص وإصابة آخر فى حادث تصادم موتوسيكل بالبحيرة

لقي شخص مصرعه، بينما أصيب آخر بكسور وجروح متفرقة، إثر إصطدام "موتوسيكل" بهما بمدينة دمنهور، وكانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالحادث من شرطة النجدة ، وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بطريق شرطة النصر بوسط مدينة دمنهور بالبحيرة

وأسفر الحادث عن مصرع "محمد م.ح " 67 عاما مقيم بدمنهور، وإصابة "عبدالرحمن م.ا اب" 28 عاما مقيم بإفلاقة مركز دمنهور، مصاب بإشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف بالمخ وكدمات متفرقة إثر اصطدام موتوسيكل بهما وفى قائدة هاربا.

وتم نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور تحت تصرف النيابة العامة، وتم نقل المصاب إلى ذات المستشفى لاسعافه وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق، ومعرفة أسباب وملابسات الحادث.