مصرع شاب إثر إصابته خلال عمله بماكينة طحين في البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

لقى شاب مصرعه اليوم الجمعة، إثر إصابته خلال عمله بماكينة طحين بمركز بدر بالبحيرة، وكان مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين مصرع "محمود ا س م"، 24 سنة، إثر دهسه خلال عمله بماكينة طحين في قرية النجاح التابعة لمركز بدر.