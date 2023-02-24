مصرع شاب إثر إصابته خلال عمله بماكينة طحين في البحيرة

لقى شاب مصرعه اليوم الجمعة، إثر إصابته خلال عمله بماكينة طحين بمركز بدر بالبحيرة، وكان مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين مصرع "محمود ا س م"، 24 سنة، إثر دهسه خلال عمله بماكينة طحين في قرية النجاح التابعة لمركز بدر.
وتم نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى بدر المركزى تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته ليابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث.
وكان أصيب 6 أشخاص بكدمات وسحجات مختلفة فى أنحاء الجسم، إثر وقوع حادث تصادم تروسيكل وتوكتوك بمركز حوش عيسى في البحيرة.
كانت مديرية أمن البحيرة، قد تلقت إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم توكتوك وتروسيكل، على طريق حوش عيسى أبو المطامير.
أسفر الحادث عن إصابة 6 اشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم، وتم نقلهم الى المستشفى العام بحوش عيسى لاسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث.
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