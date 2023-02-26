عضو الإعلام الحربى بأوكرانيا: قواتنا تراقب التحركات البحرية العسكرية الروسية

كتب أحمد عرفة

قال وزير الدفاع الأوكراني بعد استلامه أول دفعة دبابات من بولندا، في إطار الدعم العسكري الغربي لأوكرانيا، إن هناك إمدادا بطيئا جدا للقوات الأوكرانية.

وأكد الدكتور غيث مناف عضو هيئة الإعلام الحربي في أوكرانيا، أن وزير الدفاع الأوكراني، قال إن الإمداد العسكري بطيء، ولا يلبي احتياجات الجيش الأوكراني لشن عملية هجوم مضاد واسع النطاق ضد القوات الروسية.

وأضاف عضو هيئة الإعلام الحربي في أوكرانيا، في مداخلة عبر سكايب من مقاطعة "لوتسك" الأوكرانية مع قناة القاهرة الإخبارية، أن القوات الأوكرانية تراقب اليوم التحركات البحرية العسكرية الروسية في البحر الأسود.

ولفت إلى أن الأقمار الصناعية رصدت حشودا عسكرية بحرية روسية في البحر الأسود عبارة عن سفن وبواخر حربية، بينما استعجلت أوكرانيا المضادات الجوية لتتمكن من الهجوم المضاد.