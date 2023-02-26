أوكرانيا تعلن شن هجوم على وحدات روسية فى باخموت وقتل 9 جنود

وكالات

أعلن الجيش الأوكراني أنه شن هجوما على وحدات للقوات الروسية في باخموت مما أسفر عن قتل 9 جنود روس وجرح آخرين، بحسب ما ذكر موقع "سكاى نيوز" الإخبارى.

وكان قد طالب متظاهرون تجمّعوا السبت فى العاصمتين الألمانية والفرنسية بإرساء السلام فى أوكرانيا، غداة إحياء نشطاء فى البلدين الذكرى السنوية الأولى لبدء الغزو الروسى للأراضى الأوكرانية، بحسب فرانس 24.

وبحسب الشرطة الألمانية تجمّع نحو عشرة آلاف شخص في وسط برلين حيث تساقطت الثلوج، للمطالبة بالتفاوض مع موسكو بدل تسليم أوكرانيا أسلحة، بعد عام على بدء الغزو الروسي لهذا البلد.

تحت شعار "انهضوا من أجل السلام" تجمّع متظاهرون متحدّين البرد أمام بوابة براندنبورغ، على مقربة من موقع كان نشطاء قد ركنوا فيه دبابة روسية مدمّرة أمام مقر السفارة الروسية في برلين.