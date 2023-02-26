ضبط 6 أطنان مسحوق مجهول المصدر يستخدم فى صناعة الأعلاف بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

ضبطت مديرية التموين بالشرقية ، 6 أطنان و750 كيلو مسحوق يستخدم في صناعة اﻷعلاف مجهول المصدر محمل على سيارة بطريق ههيا، ذلك في إطار خطة إحكام الرقابة والسيطرة على الأنشطة التجارية لضبط حركة البيع والشراء والتأكد من إلتزام أصحاب الأنشطة التجارية بالأسعار المحددة ومراجعة التراخيص القانونية للمنشآت وتطبيق القانون على المخالفين.

شنت إدارة تموين ههيا برئاسة محمد اﻷلفي مدير الإدارة، وبمشاركة المفتشين بالإدارة حملة تفتيشية علي اﻷنشطة التموينية والتجارية بدائره الإدارة، وقد تمكنت أثناء مرورها علي طريق ههيا / أبو كبير من ضبط سيارة جامبو قادمة من محافظة المنوفية متوجهة إلى مركز فاقوس محملة بعدد 150 شيكارة لا تحمل أي بيانات ، بداخل كل شيكارة كمية من المسحوق مقدارها 45 كيلو جرام معبأة في أكياس بيضاء شفافة لاتحمل أي بيانات أيضاً ، بإجمالي كمية مقدارها 6 طن و 750 كيلوجرام ، وقد أفاد السائق بأن مابداخل الأكياس عبارة عن مسحوق يستخدم في صناعة اﻷعلاف منتج من مخلفات مصانع وعظام ومواد مخمرة تم خلطها وطحنها وتعبئتها لهذا الغرض ، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1527 لسنة م2023 جنح ههيا ، وتم التحفظ علي المضبوطات علي ذمة المحضر.