ضبط 600 كيلو جرام مفروم دواجن فاسدة بمصنع لحوم مصنعة بالعاشر من رمضان

الشرقية - إيمان مهنى

ضبطت مديرية التموين بالشرقية ، 600 كيلو مفروم دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل أحد مصانع تصنيع اللحوم المصنعة بالعاشر من رمضان.

وأكد بيان أنه في إطار خطة إحكام الرقابة والسيطرة على الأنشطة التجارية لضبط حركة البيع والشراء والتأكد من إلتزام أصحاب الأنشطة التجارية بالأسعار المحددة ومراجعة التراخيص القانونية للمنشآت وتطبيق القانون على المخالفين.

قامت ادارة تموين العاشر من رمضان بالمرور على الأنشطة التجارية والتموينية بدائرة الإدارة وأسفرت الحملة عن تحرير محاضر للمخالفين وجاءت علي النحو التالي : تحرير المحضر رقم 984 لسنه 2023 جنح اول العاشر من رمضان ضد أحد أصحاب مصانع انتاج اللحوم المصنعه الكبري بالمدينة لوجود منتجات غير صالحة للإستهلاك الآدمي وتم التحفظ على 20 شيكاره مفروم دواجن زنه الواحدة 30 كيلو بإجمالي وزن 600 كيلو مفروم دواجن غير صالحة للإستهلاك الآدمي وعليها علامات التلف وتم المرور برفقه مفتشي الطب البيطري بالمدينة.

وتحرير عدد محضرين ضد تجار تمونيين بالمدينة لقيامهم بالبيع بأزيد من السعر الرسمي للمقررات التموينية، و محضرين ضد أصحاب انشطه تجاريه لعدم الإعلان عن الأسعار طبقاً للتعليمات.