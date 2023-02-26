حملات مكثفة من حماية المستهلك للتصدى للمخالفات خلال فترة الأوكازيون الشتوي

كتب مدحت وهبة

. يكثف جهاز حماية المستهلك الحملات الرقابية على الأسواق، حيث ستجوب سيارات الضبطية القضائية بالجهاز الأسواق خلال فترة الأوكازيون الشتوى 2023 للتأكد من جدية العروض المعلن عنها والتصدى لأى مخالفات، كما أن المحلات التى تشارك فى الأوكازيون الشتوى 2023، لهم الحرية فى تقديم نسبة التخفيضات المناسبة، شريطة أن تكون التخفيضات حقيقية وغير وهمية، وأن من يثبت تلاعبه فى العروض سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث يتم تحرير محاضر إحالتها إلى النيابة

وتستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية العمل ب الأوكازيون الشتوي 2023 لطرح المحلات التجارية المنتجات بأسعار مخفضة وعلى من يريد من المحلات المشاركة في الأوكازيون عليه التوجه مسبقًا إلى مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع في دائرتها للحصول على الموافقة، شريطة أن تلتزم هذه الجهات بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترنًا به بيان عن الثمن الفعلي الذى كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية، ووفقًا لنظام العمل بالأوكازيون الشتوي 2023، فإن المحلات التي تشارك في الأوكازيون، لها الحرية في تقديم نسبة التخفيضات المناسبة، شريطة أن تكون التخفيضات حقيقية وغير وهمية، وأن من يثبت تلاعبه في العروض سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث إن نسبة التخفيضات لبعض المنتجات تكون وفقًا لرغبة أصحاب المحلات والجهات المشاركة في عروض الأوكازيون الشتوي.

وكان قطاع التجارة الداخلية قد أصدر نشرات لتوعية المستهلك خلال شرائه في فترة الأوكازيون الشتوي 2023 للاستفادة من عروض تخفيضات الأسعار منها التعامل مع المحلات المرخصة وليس مع الباعة الجائلين للحصول على حقك في سلع جيدة وتخفيضات حقيقية والحصول على فواتير بالسلع التي يتم شراؤها، موضحًا بها ثمن السلعة قبل الأوكازيون وبعد التخفيضات، كذلك مشاهدة المنتجات "الملابس" بشكل جيد قبل الشراء للتأكد من جودتها وأنه في حالة وجود لون المنتج باهت، فإنه سيكون غير جيد ويتطلب الإبلاغ عن صاحب المحل التجاري.